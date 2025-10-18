সেই জুলাই যোদ্ধা আতিককে দেখতে গেলেন নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত আতিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ শনিবার রাত ৯টার দিকে উত্তরা আজমপুরের বাসায় গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন নাহিদ ইসলাম।
জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গতকাল শুক্রবার দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পুলিশের লাঠিপেটায় আহত হন আতিকুল ইসলাম। তিনিসহ ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে কয়েক শ আন্দোলনকারীর সঙ্গে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অবস্থান করছিলেন। তাঁদের দাবি ছিল—জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের ‘জুলাই আহত বীর’ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া এবং আহত ছাত্র-জনতার জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিশ্চিত করা।
আন্দোলনকারীরা আগের রাত থেকেই সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অবস্থান নেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত না সরার ঘোষণা দেন। সকালে মঞ্চের সামনে প্রাচীর টপকে অবস্থান নিলে পুলিশ ও ঐকমত্য কমিশনের সদস্যরা তাঁদের সরতে অনুরোধ করেন। কেউ স্থান না ছাড়ায় পুলিশ বলপ্রয়োগ করে সরাতে গেলে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সময় লাঠিপেটায় আহত হন আতিকুল ইসলাম।
