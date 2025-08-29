Ajker Patrika
> রাজনীতি

দেশে উগ্রবাদের রাজনীতি আনার ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

দেশে উদারপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ অবস্থায় উদারপন্থার পক্ষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে একটি বই-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল এমন আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন বলেন, ‘এই দেশে মধ্যপন্থা রাজনীতি, উদারপন্থী রাজনীতি, উদারপন্থী গণতন্ত্রকে সরিয়ে দিয়ে একটা উগ্রবাদের রাজনীতিকে নিয়ে আসার ষড়যন্ত্র চলছে। এটা বাংলাদেশের জন্য চরম ক্ষতিকর হবে।’

বিরাজমান পরিস্থিতিতে নির্বাচনে গুরুত্ব আরোপ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘নির্বাচনটা খুব দ্রুত দরকার। আমরা মনে করি যে, একটা অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাওয়ার সুযোগ পাব।’

তিনি বলেন, ‘রাজনীতিতে অবশ্যই মতভেদ থাকবে, রাজনীতিতে বিভিন্ন রকম চিন্তা থাকবে, মত থাকবে। কিন্তু এখন যে পরিবেশটা আমাদের আছে, সেই পরিবেশটাতে আমাদের জনগণ কিন্তু অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। মানুষকে জিজ্ঞেস করলে মানুষ বলে নির্বাচন হবে তো? এই যে এক ধরনের শঙ্কা-আশঙ্কা এবং এক ধরনের হতাশা এসে যায়।’

এ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল আরও বলেন, ‘আমি যেটা সব সময় বলি যে, নির্বাচন হবেই এবং যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেই সময়েই হবে। এই কারণে যে এর কোনো বিকল্প নেই। আজকে যদি নির্বাচন বন্ধ করা হয় বা নির্বাচন না হয় তাহলে এই জাতি প্রচণ্ড রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে।’

বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু বিএনপির দিকে তাকিয়ে আছে। বিএনপি পরিবর্তন আনবে। যে ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে দেশের অর্থনীতি, সমাজ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থাকে, এগুলোর পরিবর্তন বিএনপি নিয়ে আসবে। এটা মানুষের আশা। ওই জায়গাটাকে আপনারা নষ্ট করবেন না। আমি আবারও আপনাদের অনুরোধ করব যে, আমরা সবাই একটা বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হই যে, আমরা আমাদের দেশের মানুষের যে আশা, যে প্রত্যাশা, যে স্বপ্ন সেটাকে আমরা বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা যারা বিএনপির কর্মী আছি তারা সবাই একযোগে কাজ করব। এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে।’

সৈয়দা ফাতেমা সালামের লেখা ‘রক্তাক্ত জুলাই’বই এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি আবদুল হাই শিকদার। বইটি প্রকাশ করেছে ইতি প্রকাশন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন, বইয়ের প্রকাশক জহির দীপ্তি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বিষয়:

বিএনপিঅভিযোগমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররাজনীতিবিদরাজনৈতিক দল
লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

শতকোটির এফডিআর, স্থায়ী বরখাস্ত হচ্ছেন বিটিআরসির আমজাদ

এবার কাকে বিয়ে করলেন দুবাইয়ের রাজকন্যা শেখা মাহরা

