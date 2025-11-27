একীভূত হচ্ছে আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপি, নতুন জোট গড়ার পথে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ১৪-দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টি (জেপি) ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে দল দুটির নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক জোট করার প্রক্রিয়া চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে জোটের রাজনীতি চলে আসছে। দেশের বড় দলগুলো জোট করে ভোট করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। আমরাও আমাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন করতে যাচ্ছি। আশা করছি, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে পারে।’
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর) একাধিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
গত তিন সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর নতুন চ্যালেঞ্জে পড়ে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টিতেও নতুন করে ভাঙন শুরু হয়। গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে বের হয়ে সম্মেলন করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের শরিকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে একাধিক রাজনৈতিক দল রাজপথে নানান দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনও করেছে। এর মধ্যে দলটি আওয়ামী লীগের শরিক জেপিকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
জোট গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ‘আমাদের সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া আলোচনা করছি। বিশেষ করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যতে দেশে একটি সুস্থ ধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার জন্য এই জোট গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা জাতির সামনে নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারব।’
জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও জেপির কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা নিবন্ধন বাতিল করা হয়নি।
জেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে চুন্নু বলেন, ‘জেপির রাজনীতি তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনও তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা দেয়নি, সরকারও নির্বাহী আদেশ দেয়নি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে পারি।’
নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠন করা হচ্ছে জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, ‘পরিবেশ অনুকূল হলে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেব।’
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ১৪-দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টি (জেপি) ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে দল দুটির নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক জোট করার প্রক্রিয়া চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে জোটের রাজনীতি চলে আসছে। দেশের বড় দলগুলো জোট করে ভোট করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। আমরাও আমাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন করতে যাচ্ছি। আশা করছি, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে পারে।’
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর) একাধিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
গত তিন সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর নতুন চ্যালেঞ্জে পড়ে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টিতেও নতুন করে ভাঙন শুরু হয়। গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে বের হয়ে সম্মেলন করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের শরিকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে একাধিক রাজনৈতিক দল রাজপথে নানান দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনও করেছে। এর মধ্যে দলটি আওয়ামী লীগের শরিক জেপিকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
জোট গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ‘আমাদের সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া আলোচনা করছি। বিশেষ করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যতে দেশে একটি সুস্থ ধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার জন্য এই জোট গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা জাতির সামনে নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারব।’
জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও জেপির কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা নিবন্ধন বাতিল করা হয়নি।
জেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে চুন্নু বলেন, ‘জেপির রাজনীতি তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনও তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা দেয়নি, সরকারও নির্বাহী আদেশ দেয়নি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে পারি।’
নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠন করা হচ্ছে জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, ‘পরিবেশ অনুকূল হলে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেব।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ১৪-দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টি (জেপি) ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে দল দুটির নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক জোট করার প্রক্রিয়া চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে জোটের রাজনীতি চলে আসছে। দেশের বড় দলগুলো জোট করে ভোট করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। আমরাও আমাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন করতে যাচ্ছি। আশা করছি, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে পারে।’
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর) একাধিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
গত তিন সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর নতুন চ্যালেঞ্জে পড়ে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টিতেও নতুন করে ভাঙন শুরু হয়। গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে বের হয়ে সম্মেলন করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের শরিকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে একাধিক রাজনৈতিক দল রাজপথে নানান দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনও করেছে। এর মধ্যে দলটি আওয়ামী লীগের শরিক জেপিকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
জোট গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ‘আমাদের সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া আলোচনা করছি। বিশেষ করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যতে দেশে একটি সুস্থ ধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার জন্য এই জোট গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা জাতির সামনে নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারব।’
জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও জেপির কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা নিবন্ধন বাতিল করা হয়নি।
জেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে চুন্নু বলেন, ‘জেপির রাজনীতি তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনও তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা দেয়নি, সরকারও নির্বাহী আদেশ দেয়নি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে পারি।’
নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠন করা হচ্ছে জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, ‘পরিবেশ অনুকূল হলে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেব।’
আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ১৪-দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টি (জেপি) ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে দল দুটির নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক জোট করার প্রক্রিয়া চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।
জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে জোটের রাজনীতি চলে আসছে। দেশের বড় দলগুলো জোট করে ভোট করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। আমরাও আমাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন করতে যাচ্ছি। আশা করছি, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে পারে।’
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর) একাধিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
গত তিন সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর নতুন চ্যালেঞ্জে পড়ে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টিতেও নতুন করে ভাঙন শুরু হয়। গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে বের হয়ে সম্মেলন করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের শরিকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে একাধিক রাজনৈতিক দল রাজপথে নানান দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনও করেছে। এর মধ্যে দলটি আওয়ামী লীগের শরিক জেপিকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।
জোট গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ‘আমাদের সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া আলোচনা করছি। বিশেষ করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যতে দেশে একটি সুস্থ ধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার জন্য এই জোট গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা জাতির সামনে নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারব।’
জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও জেপির কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা নিবন্ধন বাতিল করা হয়নি।
জেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে চুন্নু বলেন, ‘জেপির রাজনীতি তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনও তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা দেয়নি, সরকারও নির্বাহী আদেশ দেয়নি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে পারি।’
নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠন করা হচ্ছে জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, ‘পরিবেশ অনুকূল হলে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেব।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে তাঁর রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ ছাড়া চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন। ৩ নভেম্বর দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে এসব কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, গোপালগঞ্জ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে শোডাউন করেছেন বিএনপি থেকে মনোনয়নবঞ্চিত পাঁচ প্রার্থী। বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জে শহরের গেটপাড়া সড়ক ভবনের সামনে থেকে শোডাউন শুরু হয়। এতে মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও এমপি এফ ই শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীর, সাবেক সভাপতি ও এমপি এম এইচ খান মঞ্জু, সাবেক সভাপতি এম সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান তাজ ও স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সরদার নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ডা. কে এম বাবর আলীকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জানান, কুড়িগ্রাম-৩ আসনে (উলিপুর) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। দুপুরে উলিপুর উপজেলা শহরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীরা এই আসন থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেককে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান। ৩ নভেম্বর সাবেক জেলা সভাপতি ও শিল্পপতি তাসভীর উল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এই আসন থেকে।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের পক্ষে মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে বাজিতপুরে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলা সদরের সড়কগুলোতে ইকবালের ছবি, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে বাদ্য-বাজনাসহ মিছিল করে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে উপজেলার ডাকবাংলো মাঠে সমাবেশে মিলিত হন নেতা-কর্মীরা। ইকবাল বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি।
প্রসঙ্গত, কিশোরগঞ্জ-১ ও ৫ আসনে এখনো মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়নি। জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা মিত্র দলগুলোর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের জন্য এসব আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন। ৩ নভেম্বর দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে এসব কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, গোপালগঞ্জ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে শোডাউন করেছেন বিএনপি থেকে মনোনয়নবঞ্চিত পাঁচ প্রার্থী। বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জে শহরের গেটপাড়া সড়ক ভবনের সামনে থেকে শোডাউন শুরু হয়। এতে মনোনয়নবঞ্চিত জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও এমপি এফ ই শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীর, সাবেক সভাপতি ও এমপি এম এইচ খান মঞ্জু, সাবেক সভাপতি এম সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমান তাজ ও স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সরদার নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এই আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ডা. কে এম বাবর আলীকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়।
কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জানান, কুড়িগ্রাম-৩ আসনে (উলিপুর) বিএনপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। দুপুরে উলিপুর উপজেলা শহরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। আন্দোলনকারীরা এই আসন থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেককে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানান। ৩ নভেম্বর সাবেক জেলা সভাপতি ও শিল্পপতি তাসভীর উল ইসলামের নাম ঘোষণা করা হয়েছে এই আসন থেকে।
কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের পক্ষে মনোনয়ন ঘোষণার দাবিতে বাজিতপুরে শোডাউন করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলা সদরের সড়কগুলোতে ইকবালের ছবি, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে বাদ্য-বাজনাসহ মিছিল করে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে উপজেলার ডাকবাংলো মাঠে সমাবেশে মিলিত হন নেতা-কর্মীরা। ইকবাল বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি।
প্রসঙ্গত, কিশোরগঞ্জ-১ ও ৫ আসনে এখনো মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়নি। জানা গেছে, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা মিত্র দলগুলোর প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের জন্য এসব আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর)...১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে তাঁর রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ ছাড়া চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনি জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।
বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ১টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এ তথ্য জানিয়েছেন দলটির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনি জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। গত রোববার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।
বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ১টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।
উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে গত ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।
জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর)...১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন।৩ ঘণ্টা আগে
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ ছাড়া চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী ঘোষণাকালে এসব কথা বলেন তিনি।
প্রথম দফায় ৫০ আসনে প্রার্থী ঘোষণার পর আজ দ্বিতীয় দফায় ১৫০ আসনে প্রার্থী করেছে গণঅধিকার পরিষদ। প্রার্থী ঘোষণাকালে রাশেদ খান বলেন, এ দফায় আরও ১৫০ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ২০০ আসনে নির্বাচনী প্রার্থী ঘোষণা করা হলো। পরের দফায় আরও ১০০ প্রার্থীসহ মোট ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী তিন আসনে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানান রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘খালেদা জিয়ার সম্মানে দিনাজপুর-৩ আসনে কোনো প্রার্থী দেবে না গণঅধিকার পরিষদ। একই সঙ্গে তিনি যেসব আসন থেকে নির্বাচন করবেন, সেখানেও কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না।’
নির্বাচনি জোটের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই নির্বাচনী জোটের প্রাথমিক আলোচনা চলছে। তবে কোনোটাই এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত নয়। জোট হলে আলোচনা সাপেক্ষে প্রার্থিতা দেওয়া হবে।’
একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদের সমর্থন রয়েছে উল্লেখ করে দলটির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘আগে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’
সরকারের উদ্দেশ্যে দলের মুখপাত্র রাশেদ খান বলেন, ‘এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার জন্য যে ধরনের পরিবেশ তৈরি করা দরকার, সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করেন এবং প্রত্যেকটা দল যাতে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে দলগুলোর সাথে আপনারা কথা বলেন।’
প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে রাশেদ বলেন, ‘আপনারা এলাকায় যান, কাজ করেন, মানুষের কাছে যান। আগামী নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রত্যেকটা দলকে সহযোগিতা করতে হবে। সরকারকে অনতিবিলম্বে নির্বাচনের সেরা পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে গণঅধিকার পরিষদের দলীয় কার্যালয়ে দ্বিতীয় ধাপের প্রার্থী ঘোষণাকালে এসব কথা বলেন তিনি।
প্রথম দফায় ৫০ আসনে প্রার্থী ঘোষণার পর আজ দ্বিতীয় দফায় ১৫০ আসনে প্রার্থী করেছে গণঅধিকার পরিষদ। প্রার্থী ঘোষণাকালে রাশেদ খান বলেন, এ দফায় আরও ১৫০ আসনে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ২০০ আসনে নির্বাচনী প্রার্থী ঘোষণা করা হলো। পরের দফায় আরও ১০০ প্রার্থীসহ মোট ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী তিন আসনে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানান রাশেদ খান। তিনি বলেন, ‘খালেদা জিয়ার সম্মানে দিনাজপুর-৩ আসনে কোনো প্রার্থী দেবে না গণঅধিকার পরিষদ। একই সঙ্গে তিনি যেসব আসন থেকে নির্বাচন করবেন, সেখানেও কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না।’
নির্বাচনি জোটের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই নির্বাচনী জোটের প্রাথমিক আলোচনা চলছে। তবে কোনোটাই এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত নয়। জোট হলে আলোচনা সাপেক্ষে প্রার্থিতা দেওয়া হবে।’
একই দিনে গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণঅধিকার পরিষদের সমর্থন রয়েছে উল্লেখ করে দলটির এই শীর্ষ নেতা বলেন, ‘আগে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’
সরকারের উদ্দেশ্যে দলের মুখপাত্র রাশেদ খান বলেন, ‘এই নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার জন্য যে ধরনের পরিবেশ তৈরি করা দরকার, সে ধরনের পরিবেশ তৈরি করেন এবং প্রত্যেকটা দল যাতে আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে দলগুলোর সাথে আপনারা কথা বলেন।’
প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে রাশেদ বলেন, ‘আপনারা এলাকায় যান, কাজ করেন, মানুষের কাছে যান। আগামী নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সেরা নির্বাচন। নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রত্যেকটা দলকে সহযোগিতা করতে হবে। সরকারকে অনতিবিলম্বে নির্বাচনের সেরা পরিবেশ তৈরি করতে হবে।’
জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর)...১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে তাঁর রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
জামায়াতের প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ ছাড়া চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদ, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরকে দেখতে আজ বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
গত তিন দিন ধরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন জামায়াতের এ নেতা।
দলটির প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আজ আবদুল্লাহ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পাশাপাশি চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরকে দেখতে আজ বৃহস্পতিবার হাসপাতালে গেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
গত তিন দিন ধরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন জামায়াতের এ নেতা।
দলটির প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, হাসপাতালে আজ আবদুল্লাহ তাহেরের খোঁজখবর নেন মির্জা ফখরুল। তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। পাশাপাশি চিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে তাহেরের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন বিএনপির মহাসচিব।
জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর)...১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ঘোষিত বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বৃহস্পতিবার কিশোরগঞ্জ-৫, গোপালগঞ্জ-২ ও কুড়িগ্রাম-৩ আসনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দলটির মনোনয়নবঞ্চিত নেতাদের কর্মী-সমর্থকেরা এসব কর্মসূচির আয়োজন করেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে আছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে তাঁর রোগমুক্তি কামনায় আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা সারা দেশে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হবে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সম্মানে তাঁর নির্বাচনী আসনগুলোতে কোনো প্রার্থী দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।৫ ঘণ্টা আগে