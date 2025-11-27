Ajker Patrika
রাজনীতি

একীভূত হচ্ছে আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপি, নতুন জোট গড়ার পথে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। ফাইল ছবি
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। ফাইল ছবি

আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ১৪-দলীয় জোটের শরিক জাতীয় পার্টি (জেপি) ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে দল দুটির নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক জোট করার প্রক্রিয়া চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।

জাতীয় পার্টির (একাংশ) মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে জোটের রাজনীতি চলে আসছে। দেশের বড় দলগুলো জোট করে ভোট করতে তৎপরতা চালাচ্ছে। আমরাও আমাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন করতে যাচ্ছি। আশা করছি, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোটের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হতে পারে।’

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় পার্টি (একাংশ) ও জেপি ছাড়াও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ইসলামী ভাবধারার একাধিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠনের উদ্যোগ চলছে। এরই মধ্যে তারা নতুন দল ইলিয়াস কাঞ্চন ও শওকত মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টি বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (মতিন), জাতীয় পার্টিসহ (কাজী জাফর) একাধিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

গত তিন সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর নতুন চ্যালেঞ্জে পড়ে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতীয় পার্টিতেও নতুন করে ভাঙন শুরু হয়। গোলাম মোহাম্মদ (জি এম) কাদেরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে বের হয়ে সম্মেলন করে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের শরিকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে একাধিক রাজনৈতিক দল রাজপথে নানান দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনও করেছে। এর মধ্যে দলটি আওয়ামী লীগের শরিক জেপিকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে।

জোট গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, ‘আমাদের সমমনা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠনের ব্যাপারে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঘরোয়া আলোচনা করছি। বিশেষ করে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ভবিষ্যতে দেশে একটি সুস্থ ধারার রাজনীতিকে বিকশিত করার জন্য এই জোট গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করি, শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা জাতির সামনে নতুন রাজনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারব।’

জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও জেপির কার্যক্রম নিষিদ্ধ বা নিবন্ধন বাতিল করা হয়নি।

জেপির সঙ্গে জোটের বিষয়ে চুন্নু বলেন, ‘জেপির রাজনীতি তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচন কমিশনও তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা দেয়নি, সরকারও নির্বাহী আদেশ দেয়নি। তাই আমরা তাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে পারি।’

নির্বাচনকে সামনে রেখে জোট গঠন করা হচ্ছে জানিয়ে মুজিবুল হক বলেন, ‘পরিবেশ অনুকূল হলে দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত দেব।’

নির্বাচনভোটমুক্তিযুদ্ধজাতীয় পার্টি
