ছাত্রদল নেতার বাড়িতে লুটপাট: শেখ হাসিনা, মহীউদ্দীনসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শেখ হাসিনা ও মহীউদ্দীন খান আলমগীর। ফাইল ছবি

রাজধানীর মিরপুরে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতার ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান (ম খা) আলমগীরসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি দেওয়া এই অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা ও মহীউদ্দীন খান আলমগীরের নির্দেশে ছাত্রদলের সাবেক নেতা মোহাম্মদ শামীম পারভেজের ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

আদালত সূত্র জানায়, শামীম পারভেজের স্ত্রী জান্নাত আরা ফেরদৌস ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ফ্ল্যাটে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগে ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মিরপুর থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মিরপুর থানার উপপরিদর্শক মাহমুদুন্নবী গত ২৬ অক্টোবর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগপত্রের গ্রহণযোগ্যতা শুনানির জন্য ২৯ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়, ছাত্রদলের সাবেক নেতা ও সরকারি বাঙলা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শামীম পারভেজ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ২০১৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে বাদীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। শেখ হাসিনা ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ম খা আলমগীরের নির্দেশে অপর আসামিরা ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে আসবাব ভাঙচুর ও লুটপাট করে। ২২টি ল্যাপটপ, ১৭টি স্মার্টফোন, আনুমানিক ২০ ভরি স্বর্ণালংকার এবং নগদ ৯ লাখ টাকা লুট করা হয়। এ ছাড়া নাবালকসহ ৫৪ জন ভাড়াটেকে আটক ও মারপিট করা হয়।

অভিযোগপত্রভুক্ত অন্য আসামিরা হলেন—বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা দেওয়ান আব্দুল মান্নান, মীর জসিম উদ্দিন, তৌহিদুল ইসলাম খান শিপলু, এস এম কিবরিয়া পিয়াস, মো. মামুন মিয়া ওরফে শাহজাহান, মনসুর আলী, ইসলাম ওরফে নিক্কন, নুরুল হক, আব্দুল হামিদ ওরফে লিটন ওরফে বগা লিটন, বিপুল পাটোয়ারী, মো. মিজানুর রহমান আখন, জিয়াউল হাসান জিয়া, মো. শহিদুল ইসলাম রজব, আনোয়ার হোসেন আনু, ইয়ানুহা চৌধুরী, এম আয়নাল আহামেদ, জালাল দেওয়ান, সাঈদ ইকবাল ওরফে ভাস্কর, মো. সামসুল হক, মো. ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রধান ও মো. আনোয়ার হোসেন।

অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন, বাদীর অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে।

