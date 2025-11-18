Ajker Patrika
রাজনীতি

যারা দেশ ও জনগণের সঙ্গে বেইমানি করে, তাদের পরিণতি সর্বদাই ভয়াবহ: রিজভী

বগুড়া প্রতিনিধি
তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ‘রাষ্ট্র যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লুটপাটের স্থানে পরিণত হয়, তবে সেই রাজনৈতিক দল লুটেরা, ডাকাত, দানব ও রাক্ষসে রূপান্তরিত হয়। এমন দলের দ্বারা জনগণের কোনো উপকার হবে না।’

বগুড়ায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘যারা নিজের দেশের সঙ্গে বেইমানি করে, জনগণের সঙ্গে বেইমানি করে, তাদের পরিণতি সর্বদাই ভয়াবহ হয়।’ তিনি বলেন, ‘গতকালের বিচারে প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ পৃথিবীতেই বিচার করেন।’ তিনি দাবি করেন, ‘দিনের ভোট রাতে করার জন্য শেখ হাসিনার সরকার ৮ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে, যার মধ্যে ৩ হাজার কোটি টাকা প্রশাসনের কর্তারা পেয়েছেন।’

তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী নানা সেবামূলক কার্যক্রম চালানো হয়। ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চক্ষু রোগীদের এবং হৃদ্‌রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ, রক্তদান কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করা দরিদ্র মানুষের মধ্যে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়। কৃষকদের মধ্যে সার ও বীজ এবং শ্রমিকদের মধ্যে পোশাক ও হাতমোজা বিতরণ করা হয়।

