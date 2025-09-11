Ajker Patrika
বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় খালাস পেলেন আখতার হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। ফাইল ছবি
চার বছর আগে দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। একই মামলায় অব্যাহতি পেয়েছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হোসেন।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৫ শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর আখতার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার রাজনৈতিক নিপীড়নের অংশ হিসেবে বিরোধী মতের মানুষদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ মিথ্যা, নিপীড়নমূলক মামলা দিয়েছে, রিমান্ডে নিয়েছে, জেলে দিয়েছে। এই মানুষগুলোকে মাসে-মাসে, সপ্তাহে-সপ্তাহে হাজিরা দিতে হয়েছে। তেমন একটি মিথ্যা মামলা থেকে আজ অব্যাহতি পেলাম।

‘এখনো আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা পেন্ডিং আছে। অন্তর্বর্তী সরকার বিগত সময়ের কিছু মামলা উইথড্র করেছে। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান রাখব, বিচার-বিশ্লেষণ করে বিগত সময়ে হওয়া সব মিথ্যা রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারে আশু পদক্ষেপ যেন গ্রহণ করা হয়।’

এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব জয়নুল আবেদিন শিশির এক বার্তায় বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক ও এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্যসচিব আকরাম হোসেনকে আদালত ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারার মামলায় শুনানি শেষে অব্যাহতি দেন।

বার্তায় বলা হয়, ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল অসুস্থ শরীর নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে গরিব-দুস্থদের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করার সময় আখতার হোসেনকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরুদ্ধে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানকে কেন্দ্র করে দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় তাঁকে ১৭ এপ্রিল গ্রেপ্তার দেখিয়ে পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মুজাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে দীর্ঘ পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর আজ ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৫ শুনানি শেষে চার্জ গঠনের সময় মামলার ম্যারিট বিবেচনা করে বিশেষ ক্ষমতা আইনের কোনো উপাদান বিদ্যমান না থাকায় আখতার হোসেন ও আকরাম হোসেনকে অব্যাহতি দেন।

