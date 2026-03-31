Ajker Patrika
রাজনীতি

৬৮% জনগণ জানিয়ে দিয়েছেন, সংবিধানের কোথায় পরিবর্তন আনতে হবে: সংসদে হাসনাত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ২৩: ৩৮
সংসদে হাসনাত আবদুল্লাহ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ৬৮ শতাংশ (গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে) জনগণ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সংবিধানের কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন প্রয়োজন।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন ডাকা নিয়ে মুলতবি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি। সংবিধানকে যাঁরা ছুড়ে ফেলতে চান, তাঁদের স্বাধীনতাবিরোধী ট্যাগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে অপমান করা হয়েছে কি না, তা ভেবে দেখারও আহ্বান জানান তিনি।

সংসদে দেওয়া বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিভ রহমানের বক্তব্যের জবাবে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘এই সংবিধানের কিছু অংশ উনারা মেনেছেন। কিছু অংশ উনারা মানেননি। মানে, যে অংশটা উনাদের পক্ষে গেছে, ওটাই মেনেছেন। যেটা বিপক্ষে গেছে, তা মানেননি। উনারা কখনো সাংবিধানিক কখনো অসাংবিধানিক। এই সংবিধান মানতে গেলে অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়...সেদিন কোন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে বর্তমান আইনমন্ত্রীকে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, ছাত্র-জনতার রায়ের মধ্য দিয়ে বেগম জিয়াকে কারাগার থেকে বের করা হয়েছিল... সংবিধানের যে জায়গায় আপনারা সুবিধাভোগী হবেন, সেই জায়গাগুলো মেনেছেন।’

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেলেন সারজিসঅক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেলেন সারজিস

গাং পার হলে মাঝি কোন দুলাভাই—এমন প্রশ্ন তুলে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘গত ১৭ বছর আপনাদের ধানখেতে ঘুমাতে হয়েছে...মহাসচিব কান্না করে বলেছেন—তাঁদের নেতা-কর্মীরা ঢাকায় এসে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। আজকে লাখ লাখ নেতা-কর্মী রক্ত দিয়েছেন। ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের রক্ত, শ্রম ও ঘামের মধ্য দিয়ে হাসিনার পতন হয়েছে। হাসিনার পতনের পর গণরায় কখনো কেতাবের কাছে মাথা নত করে না। এটা ভ্যাটিক্যান সিটি নয় যে গসপেল অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ৬৮ শতাংশ জনগণ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, এই সংবিধানের মৌলিক কোন জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে।’

বিষয়:

কুমিল্লারাজনীতিবিদজাতীয় সংসদসংবিধানহাসনাত আবদুল্লাহএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরানে ২০০০ পাউন্ডের ‘বাংকার বাস্টার’ বোমা মেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাস করার দাবি বিচারকদের

আরও ১৪ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ

হরমুজ উন্মুক্ত না করেই যুদ্ধ শেষ করতে চান ট্রাম্প, কেন এই পিছু হটা

ইরানের স্কুলে এবার পরীক্ষামূলক নতুন ক্ষেপণাস্ত্র মারল যুক্তরাষ্ট্র, নিহত অন্তত ২১

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাজধানীতে ৭০ লাখ টাকার মদ-বিয়ারসহ গ্রেপ্তার ১

ইরান যুদ্ধ থামাতে চীন ও পাকিস্তানের পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ ভঙ্গ ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে জানাতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

সম্পর্কিত

এনসিপির প্রবাসী সংকট ব্যবস্থাপনা সেল গঠন

এনসিপির প্রবাসী সংকট ব্যবস্থাপনা সেল গঠন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের স্বনির্ভর করে তোলা হবে: মির্জা ফখরুল

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের স্বনির্ভর করে তোলা হবে: মির্জা ফখরুল

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেলেন সারজিস

অক্সফোর্ড ইউনিয়নের আমন্ত্রণ পেলেন সারজিস