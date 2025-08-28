Ajker Patrika
রোডম্যাপ অপরিপক্ব ও আংশিক, জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি: জামায়াত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২২: ৪৭
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপে সন্তুষ্ট নয় জামায়াতে ইসলামী। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ঘোষিত রোডম্যাপ অপরিপক্ব ও আংশিক, এতে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এক বিবৃতিতে তিনি এ কথা বলেছেন।

বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত রোডম্যাপ গতানুগতিক ও কিছুটা বিভ্রান্তিমূলক। জাতির প্রত্যাশা, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি।

গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, এমনকি জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া ও এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত হয়নি। এমতাবস্থায় এ রোডম্যাপ ঘোষণা অপরিপক্ব ও আংশিক। এতে জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি।

দলটির সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবের স্পিরিট ধারণ করে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে রোডম্যাপ ঘোষণা করা উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি।’

এর আগে আজ বিকেলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এক ব্রিফিংয়ে রোডম্যাপ ঘোষণা করেন ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

