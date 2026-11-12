মহিলা যুবলীগের কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি খুকি ঢাকায় গ্রেপ্তার

মহিলা যুবলীগের কুড়িগ্রাম জেলা সভাপতি খুকি ঢাকায় গ্রেপ্তার
রাজধানীর উত্তরায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ মহিলা যুবলীগের কুড়িগ্রাম জেলার সভাপতি মারসাদ আক্তার খুকিকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে উত্তরা পশ্চিম থানা-পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
উত্তরা পশ্চিম থানা সূত্রে জানা যায়, আজ বেলা দেড়টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ৫ নম্বর সেক্টরের একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
প্রাথমিকভাবে জানা যায়, গ্রেপ্তার মারসাদ আক্তার খুকি ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্র সংসদের সহমিলনায়তন সম্পাদক ও ইডেন মহিলা কলেজ শাখার সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এ ছাড়া তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।