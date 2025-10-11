Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিয়ের আংটি পরলেন ইশরাক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ০১
বিএনপি চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্রবিষয়ক পরামর্শ সহায়ক কমিটির সদস্য প্রকৌশলী ইশরাক হোসেনের বাগদান সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে টাঙ্গাইলের সাবেক সংসদ সদস্য নূর মোহাম্মদ খানের বড় মেয়ে ব্যারিস্টার নুসরাত খানের সঙ্গে তাঁর বাগদান হয় বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।

এ বিষয়ে ইশরাক হোসেন বলেন, ‘পারিবারিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে হঠাৎ বিয়ের আংটি পরতে হলো।’

নতুন জীবন শুরুর আগে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন তিনি।

ব্যারিস্টার নুসরাত খানের বাবা নূর মোহাম্মদ খান সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলেন বলে জানান শায়রুল কবির খান। অন্যদিকে অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার বড় ছেলে ইশরাক।

