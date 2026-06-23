Ajker Patrika
রাজনীতি

ফ্যাসিবাদের উঁকি দেওয়ার চেষ্টা প্রতিহত করা হবে: রিজভী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জুন ২০২৬, ১৩: ৩৭
ফ্যাসিবাদের উঁকি দেওয়ার চেষ্টা প্রতিহত করা হবে: রিজভী
রাজধানীর নয়াপল্টনে আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় প্রতিবাদ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, দেশে আর কোনোভাবেই ফ্যাসিবাদের উত্থান সম্ভব নয়। জনগণ এবং দেশের সব গণতান্ত্রিক শক্তি এখন সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। ফ্যাসিবাদের উঁকি দেওয়ার চেষ্টা যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলটি নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে আবারও কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘যারা জনগণের জীবন থেকে সুন্দর ভোর, সূর্যের আলো, স্বাভাবিক জীবন এবং বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, তারা এখন নতুন করে ষড়যন্ত্র করছে। বিদেশে পাচার করা ও চুরি করা অর্থ ব্যবহার করে তারা দেশে অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। ফ্যাসিবাদের এই উঁকি দেওয়ার চেষ্টা যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, দীর্ঘ সময় পর জনগণের ম্যান্ডেটে দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেখ হাসিনার দুঃশাসন ও রক্তপিপাসু সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায়ের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার। আর এই সরকারের বিরুদ্ধে এখন চক্রান্তের জাল বোনা হচ্ছে।

বিগত ১৭ বছরের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘আমাদের ১৭ বছর দমাতে পারেনি। বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা পাঠানো হয়েছে। জনিসহ অসংখ্য জাতীয়তাবাদের সৈনিককে হত্যা করা হয়েছে। ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম, সাইফুল ইসলাম হিরুসহ অনেক নেতাকে গুম করা হয়েছে। জনগণ কি আবারও সেই গুমের রাজত্ব বা ক্রসফায়ার সমর্থন করবে? কখনোই না।’

তিনি দাবি করেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার ও বিএনপির জোট সরকার গত চার মাসে কোনো গুম, ক্রসফায়ার বা মিথ্যা মামলার ঘটনা ঘটায়নি। শুধু দুষ্কৃতকারী ও সামাজিক অপরাধীদের ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

দেশ এখন অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে রিজভী বলেন, মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বন্ধ করার একটি চক্রান্ত চলছে।

নেতা-কর্মীদের প্রতিদিন সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে রিজভী বলেন, ‘ওরা নানা ধরনের উসকানিমূলক কাজ করবে। শুধু তারাই নয়, তাদের পক্ষের অনেক মহল আজ দেশ ও সার্বভৌমত্ববিরোধী কথাবার্তা বলছে।’

এদিকে দিল্লিনির্ভরতার সমালোচনা করে রিজভী বলেন, ‘একটা মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছেন, ২ লাখ মা-বোন নির্যাতিত হয়েছেন। সেই জাতিকে আপনারা দিল্লির ক্রীতদাস বানাবেন?—এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বপ্রিয় জনগণ তা কখনোই হতে দেবে না।’

বিষয়:

বিএনপিসরকাররুহুল কবির রিজভী
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