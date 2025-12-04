Ajker Patrika
রাজনীতি

আমজনতার দলকে নিবন্ধন দিতে নীতিগত সম্মতি ইসির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৩
নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন ‘আমজনতার দল’কে নিবন্ধন দিতে নীতিগত সম্মতি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে নিবন্ধন পেতে যাচ্ছে ‘জনতার দল’ নামের আরও একটি দল।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে আয়োজিত এক কর্মশালায় এ কথা জানান ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

এ সময় তফসিলের বিষ‌য়ে আলোচনা করার জন্য ১০ কিংবা ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবু‌দ্দি‌নের সাক্ষাৎ চেয়ে নির্বাচন কমিশন চিঠি দিয়েছে বলেও জানান তিনি।

নতুন দলের নিবন্ধন বিষয়ে আখতার আহমেদ বলেন, গতকাল বুধবার দুটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে বাড়তি তথ্য অনুসন্ধানে নীতিগত সম্মতি হয়েছে। একটি বাংলাদেশ জনতার দল; অন্যটি আমজনতার দল। এই দুটি দল নিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে পত্রিকায়—কোনো আপত্তি আছে কি না জানতে।

এদিকে, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে ইসির সিনিয়র সচিব জানান, রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের লক্ষ্যে ইসির কাছে আবেদন করেছে নতুন রাজনৈতিক দল ‘আমজনতার দল’। দলটির সভাপতি কর্নেল মিয়া মশিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক মো. তারেক রহমান ইসিতে আনুষ্ঠানিকভাবে দরখাস্ত জমা দেন। দলের পক্ষ থেকে ‘প্রজাপতি’ প্রতীক চাওয়া হয়েছে।

ইসি সচিব আরও জানান, দলটির নিবন্ধন নিয়ে কারও আপত্তি থাকলে তা প্রয়োজনীয় দলিলসহ আগামী ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে জমা দিতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘ইসির কাছে আমি প্রজাপতি প্রতীক চেয়েছি। কমিশন থেকে জানানো হয়েছে, আমাকে (দল) নিবন্ধন দেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বেশ কয়েকটি নতুন দল নিবন্ধনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছিল। তবে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই ও মাঠের তথ্যের ভিত্তিতে ইসি মাত্র কয়েকটি দলকে নিবন্ধনের জন্য চূড়ান্ত করে। এই তালিকায় আমজনতার দল ও জনতার দলের নাম ছিল না।

এদিকে, নিবন্ধন না পাওয়ায় আমজনতার দলের পক্ষে তারেক রহমান নির্বাচন ভবনসংলগ্ন এলাকায় আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। অনশন চলাকালে একপর্যায়ে তারেক রহমানকে অনশন ভেঙে আপিলের পরামর্শ দেয় ইসি।

বিষয়:

ইসিনিবন্ধননির্বাচন কমিশনরাজনৈতিক দলত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
