Ajker Patrika
> রাজনীতি

প্রতিহিংসার রাজনীতি আগামীর বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। ফাইল ছবি
জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। ফাইল ছবি

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়েছে উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেছেন, ‘আমাদের প্রয়াত নেতা পল্লিবন্ধু এরশাদ প্রতিহিংসামূলক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ছে, যা আগামীর বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত। দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের উচিত, রাজনীতি থেকে প্রতিহিংসা নির্মূল করা।’

গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর গুলশানে হাওলাদার টাওয়ারে জাতীয় পার্টির (একাংশের) নির্বাহী চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চুন্নুর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন এবং এরশাদপ্রেমিক নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারেনি। আগামী দিনেও দেশ ও দেশের গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় পার্টির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

‘আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, তাহলে আমাদের পার্টির ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। একই সঙ্গে আমাদের প্রয়াত নেতা পল্লিবন্ধু এরশাদের স্বপ্নের উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে পারব।’

অনুষ্ঠানে দলটির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেন, ‘দেশে একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। একই সঙ্গে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে। কোনো একক নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি চলবে না। জাতীয় পার্টির মালিকানা থাকবে দেশের ৬৪টি জেলার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের কাছে। সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।’

বিষয়:

রাজনীতিবিদজাতীয় পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

ডাকসু প্রার্থীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের হুমকি, সমালোচনার ঝড়

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

হত্যার উদ্দেশ্যেই নূরকে আঘাত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

হত্যার উদ্দেশ্যেই নূরকে আঘাত করা হয়েছে: মির্জা ফখরুল

প্রতিহিংসার রাজনীতি আগামীর বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

প্রতিহিংসার রাজনীতি আগামীর বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত: আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

নুরকে দেখতে গেলেন মির্জা ফখরুল

ডাকসু প্রার্থীকে ‘শিবির নেতার’ গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে কর্মসূচি দিল ছাত্রদল

ডাকসু প্রার্থীকে ‘শিবির নেতার’ গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে কর্মসূচি দিল ছাত্রদল