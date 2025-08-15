ভোট গণনার আগে পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা আছে: গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে মন্তব্য করে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেছেন, ‘এখনো গণতন্ত্র নাগালের বাইরে। আমরা চাই বিশ্বাস করতে যে নির্বাচন হবে, তবে ভোট গণনার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে শঙ্কা থেকে যায়।’
আজ শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে বিএনপির পক্ষ থেকে এই দোয়ার আযোজন করা হয়।
দলের নেতা-কর্মীদের কারও পাতা ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে গয়েশ্বর বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারও পাতা ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।’
খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরে গয়েশ্বর বলেন, ‘তিনি কেবল বিএনপির চেয়ারপারসন নন, গণতন্ত্রের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। খালেদা জিয়া জাতির অভিভাবক হয়েছেন। তিনি নিজে কখনো জন্মদিন পালন করতেন না, আমরা আয়োজন করতাম।’
অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তার কারণেই আওয়ামী লীগ তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে আবারও গণতন্ত্রের সূচনা হবে।
দোয়া মাহফিলে স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ‘খালেদা জিয়ার কারাজীবনে যেসব নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতরা আছে, তাদের বিচার হতে হবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তও এসেছিল বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের চাপ ও নেতা-কর্মীদের পরিস্থিতি বিবেচনায়।’
নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে মন্তব্য করে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেছেন, ‘এখনো গণতন্ত্র নাগালের বাইরে। আমরা চাই বিশ্বাস করতে যে নির্বাচন হবে, তবে ভোট গণনার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে শঙ্কা থেকে যায়।’
আজ শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে বিএনপির পক্ষ থেকে এই দোয়ার আযোজন করা হয়।
দলের নেতা-কর্মীদের কারও পাতা ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে গয়েশ্বর বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারও পাতা ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।’
খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরে গয়েশ্বর বলেন, ‘তিনি কেবল বিএনপির চেয়ারপারসন নন, গণতন্ত্রের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। খালেদা জিয়া জাতির অভিভাবক হয়েছেন। তিনি নিজে কখনো জন্মদিন পালন করতেন না, আমরা আয়োজন করতাম।’
অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তার কারণেই আওয়ামী লীগ তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে আবারও গণতন্ত্রের সূচনা হবে।
দোয়া মাহফিলে স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ‘খালেদা জিয়ার কারাজীবনে যেসব নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতরা আছে, তাদের বিচার হতে হবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তও এসেছিল বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের চাপ ও নেতা-কর্মীদের পরিস্থিতি বিবেচনায়।’
চিকিৎসার জন্য লন্ডন গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন। আজ শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে হয়রত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আছেন স্ত্রী বিলকিস আখতার হোসেন ও ছোট ছেলে খন্দকার মারুফ হোসেন।৩ ঘণ্টা আগে
প্রস্তাবে পাঠ্যক্রম, শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, উচ্চশিক্ষা, ছাত্র সংসদ, মাদ্রাসা শিক্ষা, দক্ষতা, মূল্যায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিবিধ বিষয়ে মোট ৩০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।১৮ ঘণ্টা আগে
শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘আমরা আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছি। আমরা একটা অংশগ্রহণমূলক সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। ইসির কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। একটি দ্বন্দ্বময়, রাজনৈতিক টালমাটাল সময় পার করছে বাংলাদেশ। আশা করি, এর মধ্যেই কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন করবে।’১৯ ঘণ্টা আগে
বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পাওয়া ছাত্র প্রতিনিধিদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া দায় প্রধান উপদেষ্টার বলে মন্তব্য করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। আজ বৃহস্পতিবার ফরিদপুর প্রেসক্লাবে জেলা গণ অধিকার পরিষদ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় রাশেদ এ মন্তব্য করেন।২১ ঘণ্টা আগে