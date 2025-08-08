Ajker Patrika
নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীদের নাম প্রকাশ করুন: সরকারকে ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ শুক্রবার আয়োজিত আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ শুক্রবার আয়োজিত আলোচনা সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র যাঁরা করছেন, তাঁদের নাম জনসম্মুখে প্রকাশ করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক। তিনি বলেছেন, নির্বাচন বানচাল করার জন্য স্বৈরাচার শেখ হাসিনার প্রেতাত্মা, পুলিশ ও প্রশাসন বসে রয়েছে। নির্বাচনের আগে যদি আওয়ামী লীগ কোনো ষড়যন্ত্র করে, তাহলে এর দায়ভার অন্তর্বর্তী সরকারকে নিতে হবে।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আজ শুক্রবার সকালে গণ-অভ্যুত্থান, শোক ও বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী নবীন দল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের প্রসঙ্গ টেনে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘শেখ মুজিবুর রহমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর বাকশাল কায়েম করতে গিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামে। শেখ মুজিবের অবদানকে আমি অস্বীকার করি না। তবে যে শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন, তাঁকে আমি পছন্দ করি না। যে দলের জন্য, যাঁদের রক্ষার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করার সুযোগ করে দিলেন, সেই লোকগুলো কি তাঁর মৃত্যুর পর বলেছিল, “চলো যাই রাস্তায় নামি?’’ কেউ নামেনি। এক মিনিটের জন্য শেখ মুজিবুরের জন্য তারা মিছিল করেনি।’

তিনি বলেন, নব্য ফ্যাসিবাদের জন্ম হচ্ছে—যাঁরা এই অপবাদ দিচ্ছেন, তাঁরা অপবাদ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেননি। বিএনপি একটি আদর্শের দল। এই দল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন করেছে, এরশাদবিরোধী আন্দোলন করেছে। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে এই দলের নেতা-কর্মীরা গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার কথা বলা হলেও মেরুদণ্ড সোজা করে তিনি নির্বাচনের কথা বলেছেন।

আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী নবীন দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হুমায়ুন আহমেদ তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোহেল রানা, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি বাক্কার আবু হানিফ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আমির হোসেন, বিএনপির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক শরফাত আলী শফু প্রমুখ।

