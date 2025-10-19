নাহিদের ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানালেন সালাহউদ্দিন আহমদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের দিন ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়কের ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, বিএনপিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর কোনো অপচেষ্টা সফল হবে না।
আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তাঁর বক্তব্যের ‘অপব্যাখ্যা’ করা হচ্ছে দাবি করে সালাহউদ্দিন আহমদ এই বিতর্কের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।
গত শুক্রবার জুলাই সনদ সইয়ের দিনে দাবি আদায়ে বিক্ষোভ করেন ‘জুলাই যোদ্ধারা’। তাঁদের নিয়ে বক্তব্যের জন্য সালাহউদ্দিন আহমদকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। বিষয়টি স্পষ্ট করতে আজ সংবাদ সম্মেলনে আসেন সালাহউদ্দিন আহমদ।
সালাহউদ্দিন আহমদ জোর দিয়ে বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান মাত্র ৩৬ দিনের আন্দোলনের ফল নয়। বরং দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিক ফসল এটি। এই আন্দোলনে বিএনপির ভূমিকা ও ত্যাগ ছিল অবিরাম।
তিনি জানান, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে এখন পর্যন্ত তাঁদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিএনপির ৪২২ জন নিহত হয়েছেন। তাঁরা ছবিসহ তাঁদের নেতা-কর্মীদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই সংখ্যা আরও বেশি হবে। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিএনপির যে ভূমিকা, যে সংগ্রাম, যে ত্যাগ, সেই রক্তের সিঁড়ি বেয়ে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। এখানে শুধু বিএনপি নয়, বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর অবিরাম সংগ্রাম-আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রক্তের সোপান তৈরি হয়েছে। শাপলা চত্বরের যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেটা মনে রাখতে হবে। যেকোনো একটি রাজনৈতিক দল নয়, সব রাজনৈতিক দল, যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অবদান রেখেছে, অবিরাম সংগ্রাম করেছে, তাদের সবার অবদানে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। মাত্র ৩৬ দিনের আন্দোলনে একটা ফ্যাসিবাদী শাসকের পতন হয়েছে বলে যদি মনে করা হয়, তবে তা সঠিক নয়। এটা হচ্ছে ১৬ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। সুতরাং বিএনপিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা সফল হবে না বলেই তাঁর মনে হয়।
গত শুক্রবার জুলাই সনদ সইয়ের দিনে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ বিক্ষোভ ও সেই প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তাঁকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।
এর প্রতিক্রিয়ায় সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘গতকাল একটি রাজনৈতিক দলের সংবাদ সম্মেলনে আমার একটি বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে। আমাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। আমি এটাকে স্বাগত জানাই। এভাবেই রাজনৈতিক চর্চা হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক চর্চা হওয়া উচিত।’ তিনি মনে করেন, বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার।
সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় হওয়া বিশৃঙ্খলার বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেন। সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, বিশৃঙ্খলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, ‘এখানে জুলাই যোদ্ধাদের নামে কিছুসংখ্যক ছাত্র নামধারী উচ্ছৃঙ্খল লোক ঢুকেছে।’
তিনি এই উচ্ছৃঙ্খল অংশটিকে ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী’ বলে মনে করেন, যা সেদিন দৃশ্যমান হয়েছিল। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ‘এখানে কোনো জুলাই যোদ্ধা, জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কোনো সংগঠন অথবা কোনো ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে না।’
সালাহউদ্দিন আহমদ ব্যাখ্যা করেন, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তিনি জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, সংগঠন ও শক্তিকে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, যেন কোনোক্রমে কেউ জুলাই যোদ্ধাদের এসব কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করতে না পারে এবং তাদের সম্মানহানি না হয়।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘জুলাই যোদ্ধা’ নামের একটি সংগঠন ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গেও কথা বলেছিল এবং তাঁদের যৌক্তিক দাবি পূরণের জন্য তিনি নিজেও উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি স্ট্যাটাস দিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে কথা বলেন এবং সনদ সংশোধন করা হয়। এরপর তাঁদের অসন্তোষ থাকার কথা নয়।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, তাঁর বক্তব্য হলো—জুলাই গণ-অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনের একটি লিডিং ফোর্স, ড্রাইভিং ফোর্স। ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্যের মধ্যে কোনোরকমের কোনো কলঙ্ক দাগ স্থাপন হোক, তা তারা কখনোই চাইতে পারেন না।
সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, যদিও বিষয়টি তদন্তাধীন, তবে তার মনে হয়, কিছু ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। তিনি মনে করেন, দেশে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য ‘পতিত ফ্যাসিবাদের দোসরেরা’ হয়তোবা এগুলো করে থাকতে পারে। তবে চূড়ান্তভাবে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না।
