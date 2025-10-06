Ajker Patrika
নুরের ওপর হামলার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের সঙ্গে গণঅধিকারের বৈঠক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবন দ্বিতীয় তলায় তদন্ত কমিশনের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদ বৈঠক করে। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবন দ্বিতীয় তলায় তদন্ত কমিশনের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদ বৈঠক করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নুরসহ শতাধিক নেতা-কর্মীর ওপর হামলার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে দলটি। আজ সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবন দ্বিতীয় তলায় তদন্ত কমিশনের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদ এ বৈঠক করে।

বৈঠকে চারজনের বক্তব্য আলাদাভাবে নেয় তদন্ত কমিশন। গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান, উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবদুজ জাহের, ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক আক্তারুজ্জামান সম্রাট তদন্ত কমিশনের কাছে আলাদাভাবে বক্তব্য দেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান বলেন, ‘আমরা তদন্ত কমিশনকে নুরুলহক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর ওই দিনের হামলার ঘটনার বিস্তারিত জানিয়েছি এবং তাদের কাছে ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা করেছি। আমরা বলেছি, শেখ হাসিনার আমলে আমরা মার খেয়েছি, আমরা ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন সফল করার মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছি এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা লড়াই করেছি।’

মো. রাশেদ খান বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি হয়েও নুরুল হক নুরসহ আমাদের নেতা-কর্মীদের মার খাওয়া সরকারের জন্যই লজ্জাজনক। এ ঘটনার বিচার না হলে বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা তৈরি হবে না। আমরা আপনাদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে চাই। ঘটনার সঙ্গে যারাই সম্পৃক্ত থাকুক না কেন, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।’

