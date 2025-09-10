Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বাবুগঞ্জে বিএনপির ৩১ দফার প্রচারপত্র বিতরণ করেন বেগম সেলিমা রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাবুগঞ্জে বিএনপির ৩১ দফার প্রচারপত্র বিতরণ করেন বেগম সেলিমা রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। আজ বুধবার বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার প্রচারপত্র বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বেগম সেলিমা রহমান বলেন, ‘একটি স্বৈরাচার সরকার দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। দেশ রক্ষায় বিএনপির প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা দ্রুত নির্বাচন চাই। কারণ, বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়।’

ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. মাহাবুব তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহসাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ, জেলা বিএনপির নেতা আবদুস সাত্তার খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরাত হোসেন কচি তালুকদার, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মহসিন আলম, জেলা দক্ষিণ যুবদলের সহসভাপতি মো. আওলাদ হোসেন, মুলাদী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব খান প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সাবেক সদস্যসচিব মো. সেলিম সরদার।

এর আগে সমাবেশ উপলক্ষে দুপুর থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে জড়ো হতে থাকেন।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবিএনপিবাবুগঞ্জবরিশাল বিভাগবরিশালজাতীয় নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের

বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

ডাকসুর বিজয়ীরা দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হবেন, আশা জামায়াতের আমিরের

ডাকসুর বিজয়ীরা দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হবেন, আশা জামায়াতের আমিরের

সাদিক-ফরহাদদের অভিনন্দন জানাল পাকিস্তান জামায়াত

সাদিক-ফরহাদদের অভিনন্দন জানাল পাকিস্তান জামায়াত