বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। আজ বুধবার বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফার প্রচারপত্র বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
বেগম সেলিমা রহমান বলেন, ‘একটি স্বৈরাচার সরকার দেশকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। দেশ রক্ষায় বিএনপির প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা দ্রুত নির্বাচন চাই। কারণ, বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়।’
ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মো. মাহাবুব তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সহসাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মনিরুজ্জামান আসাদ, জেলা বিএনপির নেতা আবদুস সাত্তার খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ইসরাত হোসেন কচি তালুকদার, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মহসিন আলম, জেলা দক্ষিণ যুবদলের সহসভাপতি মো. আওলাদ হোসেন, মুলাদী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রব খান প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সাবেক সদস্যসচিব মো. সেলিম সরদার।
এর আগে সমাবেশ উপলক্ষে দুপুর থেকে বিএনপি নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে জড়ো হতে থাকেন।
গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আগত সম্মিলিত নন-এমপিওভূক্ত ঐক্য পরিষদের সমন্বয়কগণের সাথে আলাপকালে এ দাবি জানান।১৩ মিনিট আগে
বিবৃতিতে শফিকুর রহমান বলেন, ‘৯ সেপ্টেম্বর দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের প্রার্থীগণ ভোটে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করেন।’২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির প্যানেল জয়লাভ করায় সংগঠনটিকে অভিনন্দন জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামি পাকিস্তান। আজ বুধবার পাকিস্তান জামায়াতের অফিশিয়াল ফেসবুক পোস্টে এই অভিনন্দন জানানো হয়।৩ ঘণ্টা আগে
পোস্টে সারজিস আলম বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য স্যার, আপনাকে অভিনন্দন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে সকল প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে আপনি যেভাবে একটি স্বচ্ছ ডাকসু নির্বাচন বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন, এর জন্য আপনি ও আপনার টিমের প্রতি বাংলাদেশ কৃতজ্ঞ থাকবে।’৩ ঘণ্টা আগে