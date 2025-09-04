ছাত্রদল ইতিমধ্যে নারীবিদ্বেষী দলে পরিণত হয়েছে: শিবির

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ বলেছেন, ‘ছাত্রদল ইতিমধ্যে নারীবিদ্বেষী দলে পরিণত হয়েছে। তাদের কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রীরা অশ্রাব্য ভাষায় নারীদের হেনস্তা করছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের ‘যৌনকর্মী’ বলে কটূক্তি, সারা দেশে নারী হেনস্তা ও ক্যাম্পাসগুলোতে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির প্রতিবাদে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রশিবির।
আজিজুর রহমান আজাদ বলেন, ‘কেন একটি ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে আমাদের বারবার রাজপথে নামতে হচ্ছে? কারণ, তারা জুলাইয়ের স্পিরিট ভুলে গিয়ে অব্যাহতভাবে মিথ্যাচার, নারী হেনস্তা ও সাইবার বুলিং চালিয়ে যাচ্ছে।’
আজাদ আরও বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কারণে গত এক মাসে ৯১ জন নারী শিক্ষার্থী সময়মতো হলে প্রবেশ করতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের সতর্ক করে নোটিশ দিয়েছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান মিলন নারী শিক্ষার্থীদের ‘বিনা পারিশ্রমিকের যৌনকর্মী’ বলে কটূক্তি করেছেন। এ লজ্জা শুধু সেই শিক্ষার্থী বোনদের বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, এ লজ্জা পুরো জাতির।
কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মু’তাসিম বিল্লাহ শাহেদী বলেন, ‘পুরুষ ও নারীর যৌথ সহযোগিতায় পৃথিবী আজ এখানে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নারীবিদ্বেষীরা নারীদের ধর্ষণ, বুলিং ও নির্যাতন করছে। তারা ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবে নারীদের অবদানের কথা ভুলে গেছে। গত এক বছরে ছাত্রদলের হাতে ৪৪টি ধর্ষণের ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা আরও বহু বেশি। তাই বলতে হয়, ছাত্রদলের অনেক গুণ, এক বছরে ৪৪ ধর্ষণ।’
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ছাত্রশিবিরের ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, তথ্য সম্পাদক আবু সায়েদ সুমনসহ ঢাকা মহানগর উত্তরের অন্য নেতারা।
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ বলেছেন, ‘ছাত্রদল ইতিমধ্যে নারীবিদ্বেষী দলে পরিণত হয়েছে। তাদের কেন্দ্রীয় নেতা-নেত্রীরা অশ্রাব্য ভাষায় নারীদের হেনস্তা করছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর উত্তরার বিএনএস সেন্টারের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের ‘যৌনকর্মী’ বলে কটূক্তি, সারা দেশে নারী হেনস্তা ও ক্যাম্পাসগুলোতে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির প্রতিবাদে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রশিবির।
আজিজুর রহমান আজাদ বলেন, ‘কেন একটি ছাত্রসংগঠনের বিরুদ্ধে আমাদের বারবার রাজপথে নামতে হচ্ছে? কারণ, তারা জুলাইয়ের স্পিরিট ভুলে গিয়ে অব্যাহতভাবে মিথ্যাচার, নারী হেনস্তা ও সাইবার বুলিং চালিয়ে যাচ্ছে।’
আজাদ আরও বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কারণে গত এক মাসে ৯১ জন নারী শিক্ষার্থী সময়মতো হলে প্রবেশ করতে না পারায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের সতর্ক করে নোটিশ দিয়েছে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান মিলন নারী শিক্ষার্থীদের ‘বিনা পারিশ্রমিকের যৌনকর্মী’ বলে কটূক্তি করেছেন। এ লজ্জা শুধু সেই শিক্ষার্থী বোনদের বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, এ লজ্জা পুরো জাতির।
কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক মু’তাসিম বিল্লাহ শাহেদী বলেন, ‘পুরুষ ও নারীর যৌথ সহযোগিতায় পৃথিবী আজ এখানে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নারীবিদ্বেষীরা নারীদের ধর্ষণ, বুলিং ও নির্যাতন করছে। তারা ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবে নারীদের অবদানের কথা ভুলে গেছে। গত এক বছরে ছাত্রদলের হাতে ৪৪টি ধর্ষণের ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা আরও বহু বেশি। তাই বলতে হয়, ছাত্রদলের অনেক গুণ, এক বছরে ৪৪ ধর্ষণ।’
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ছাত্রশিবিরের ছাত্র অধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, তথ্য সম্পাদক আবু সায়েদ সুমনসহ ঢাকা মহানগর উত্তরের অন্য নেতারা।
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘আমরা নির্বাচনে যাব অবশ্যই, কিন্তু তার আগে পিআর-এর দাবি পূরণ করে আমরা নির্বাচনে যাব। এ দাবি আমাদের চলতেই থাকবে। আমাদের দাবি মানতে হবে, তারপর আমরা নির্বাচনে যাব। সবাইকে বাদ দিয়ে যদি, একাই নির্বাচন করতে চান, তাহলে দেশের মানুষ সেটা আ১ ঘণ্টা আগে
শিবিরের অভিযোগ, ছাত্রদল নিজেদের অপরাধ ঢাকতে ছাত্রলীগের মতো দায় চাপানোর রাজনীতি করছে। পাশাপাশি তারা শিবিরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালাচ্ছে। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল নজরুল ইসলাম সাদ্দাম গণমাধ্যমে পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এই অভিযোগ করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
রাজাকার নিয়ে কথা বলার পর থেকে তাঁকে হেনস্তা করা শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আবদুল কাদের। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা নাগাদ এক ফেসবুক পোস্টে এই অভিযোগ করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
এতে বলা হয়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে অবদান রেখেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পরও তাঁর মতো নেতার ওপর এমন নির্মম হামলা চালানো হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেয়। এটি শুধু গণঅধিকার পরিষদের ওপর নয়, বরং সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারে৪ ঘণ্টা আগে