Ajker Patrika
> রাজনীতি

বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় অব্যাহতি পেলেন মির্জা ফখরুলসহ ২২ জন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ফাইল ছবি

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ ২২ জনকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ।

মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়া অন্যদের মধ্যে রয়েছেন যুবদলের নেতা নুরুল ইসলাম নয়ন, রবিউল ইসলাম নয়ন, খন্দকার এনামুল হক এনাম, শরীফ উদ্দিন জুয়েল, সাজ্জাদুল মিরাজ, আসিফ ওমর ফারুক, নজরুল ইসলাম জুয়েল, ইসমাইল হোসেন দুলাল, মিজানুর রহমান টিপু, লিয়ন হক এবং বিএনপি নেতা লোকমান হোসেন ফকির, কাজী হাসিবুর রহমান শাকিল ও এস এম আব্বাস।

২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে বিজয়নগর পানির ট্যাংকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ হয়। পুলিশের গাড়িতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ ও ভাঙচুর করা হয়।

এ ঘটনায় ডিএমপির বাড্ডা জোনের তৎকালীন সহকারী কমিশনারের চালক ও পুলিশের কনস্টেবল মো. শাহীন আলম পল্টন থানায় মামলাটি করেন। পরে ওই ২২ জন আসামির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

মির্জা ফখরুলসহ এই ২২ নেতাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিতে আবেদন করা হলে আজ শুনানি শেষে তা মঞ্জুর করেন আদালত।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিভিন্ন মামলা থেকে একে একে অব্যাহতি পাচ্ছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দলটির মহাসচিবসহ অন্যরা এক মামলায় অব্যাহতি পেলেন।

বিষয়:

বিএনপিমামলামির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরআইন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নিচেই পুরো ভারতকে কবর দেওয়ার হুমকি পাকিস্তানের মন্ত্রীর

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

জুলাই সনদ নিয়ে ঐকমত্য না হলে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য: এবি পার্টির মঞ্জু

জুলাই সনদ নিয়ে ঐকমত্য না হলে আরেকটি অভ্যুত্থান অনিবার্য: এবি পার্টির মঞ্জু

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

দুর্নীতির মামলায় গয়েশ্বর চন্দ্র বেকসুর খালাস

দুর্নীতির মামলায় গয়েশ্বর চন্দ্র বেকসুর খালাস

স্বৈরাচারের আমলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ: আমীর খসরু

স্বৈরাচারের আমলে সাহসী ভূমিকা রেখেছে জাতিসংঘ: আমীর খসরু