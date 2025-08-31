Ajker Patrika
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এনসিপির চার নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এসেছেন এনসিপির চার নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।

আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ যমুনায় আসেন।

যমুনায় এসেছেন এনসিপির চার নেতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
এর আগে আজ এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত, সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি ও সবশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।

