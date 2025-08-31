প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে যমুনায় এনসিপির চার নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ যমুনায় আসেন।
এর আগে আজ এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত, সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি ও সবশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।
প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।
আজ রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এনসিপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা, সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসুদ যমুনায় আসেন।
এর আগে আজ এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, বিকেল সাড়ে ৪টায় জামায়াত, সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপি ও সবশেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিএনপির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার জেরে বহিষ্কার হয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা উদয় কুসুম বড়ুয়া। তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।১ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌঁছেছে জামায়াতের প্রতিনিধিদল। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠকের সময় নির্ধারণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের নেতৃত্বে চার সদস্য১ ঘণ্টা আগে
তিনি বলেন, ‘নুরের ওপর বীভৎস আক্রমণ করা হয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত ও টার্গেট করে তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নুরকে মেরে ফেলা। তাঁর শরীরের আঘাতগুলো একটু ডানে-বামে লাগলে অনিবার্যভাবে মৃত্যু ছাড়া জীবিত পেতাম না। এর আগে নুরের ওপর ২২ বার হামলা হয়েছে। বগুড়া থেকে শুরু করে সে যেখানে গেছে, সেখানেই২ ঘণ্টা আগে
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘আগে এই গণহত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। তাদের ঝোলাতে হবে। তাহলে অন্য কাজ কি বাকি থাকবে? না। নির্বাচন নির্বাচনের মতো হবে। সেটি কোনো অবস্থায় ফেব্রুয়ারি অতিক্রম করা চলবে না। কারণ মানুষ ভোটাধিকার পাবে, মতামত দিতে পারবে। কীভাবে জীবন যাপন করবে, কাদের দ্বারা দেশ চলবে-এসব বিষয়ে মতামত৩ ঘণ্টা আগে