সহিংসতার রাজনীতি বন্ধে তারেক রহমানকে দায়িত্ব নিতে হবে: আখতার হোসেন

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
সহিংসতার রাজনীতি বন্ধে তারেক রহমানকে দায়িত্ব নিতে হবে: আখতার হোসেন
আজ দুপুরে রংপুরের কাউনিয়ার খোপাতি গ্রামে উঠান বৈঠক শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আখতার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী আখতার হোসেন বলেছেন, সারা দেশে যে সহিংসতার রাজনীতি শুরু হয়েছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দায়িত্ব নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের খোপাতি গ্রামে শাপলা কলি প্রতীকের নির্বাচনী উঠান বৈঠক শেষে স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন তিনি।

আখতার হোসেন বলেন, ‘আমরা আর ফ্যাসিবাদের রাজনীতি কিংবা পেশিশক্তির রাজনীতিতে ফিরে যেতে চাই না। নতুন বাংলাদেশে সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের রাজনীতির কোনো স্থান নেই।’

বিএনপির সমালোচনা করে আখতার বলেন, ২০১৮ সালে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে নৌকায় ভোট না দেওয়ার কারণে একজন নারী যেভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তির দিকেই বিএনপি এগোচ্ছে। নির্বাচনী মাঠে তারা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে, নারীদের পোশাক খুলে দেওয়ার মতো ঘৃণ্য হুমকি দিচ্ছে, যা একটি গুরুতর অপরাধ। তিনি বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে সংযত আচরণ করার আহ্বান জানান এবং আওয়ামী লীগের পুরোনো স্টাইলে নয়, নতুন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর অনুরোধ করেন।

নিজেদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে আখতার হোসেন বলেন, রংপুর-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর জনগণের সমর্থন নেই। সে কারণেই তারা সাধারণ মানুষ, এনসিপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার পথ বেছে নিয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এনসিপির এ নেতা। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। পীরগাছার ইটাকুমারি মমিন বাজারে এনসিপির শাপলা কলি প্রতীকের সমর্থক ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা এবং হেনস্তার ঘটনায় জড়িত বিএনপি নেতা-কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনার বিষয়ে আখতার হোসেন বলেন, ‘সাধারণ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমরা আশাবাদী। আগামী ১২ তারিখে কাউনিয়া ও পীরগাছা আসনে শাপলা কলি প্রতীক কোনো অল্প ব্যবধানে নয়, বরং বড় ব্যবধানে বিজয় অর্জন করবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’

উঠান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কাউনিয়া উপজেলা আমির আব্দুস সালাম সরকার, এনসিপির রংপুর জেলার যুগ্ম সমন্বয়ক আবু রেজা, কাউনিয়া উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক সাইদুল ইসলামসহ অন্যরা।

নির্যাতনরংপুর জেলাবিএনপিঅপরাধরংপুরতারেক রহমানরংপুর বিভাগএনসিপি
