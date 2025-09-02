অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবার আগেও শ্রমিক হত্যার বদলা চাইলেন মেঘমল্লার বসু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিরোধ পর্ষদের প্রার্থী মেঘমল্লার বসুর আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হবে। তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে বিষয়টি জানিয়েছেন।
আজ রাত ৮টার দিকে দেওয়া পোস্টে মেঘমল্লার বসু লেখেন, ‘অপারেশন থিয়েটারে ঢুকব। দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থী।’
অপারেশনের আগে পর্যন্তও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আজ শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশি সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার বদলা চাই।’
প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল থেকে ভিপি পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজকে ইমি দোয়া কামনা করেছেন মেঘমল্লারের জন্য। মেঘের পোস্ট শেয়ার দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘দ্রুত সেরে ওঠো কমরেড!’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিরোধ পর্ষদের প্রার্থী মেঘমল্লার বসুর আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হবে। তিনি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে বিষয়টি জানিয়েছেন।
আজ রাত ৮টার দিকে দেওয়া পোস্টে মেঘমল্লার বসু লেখেন, ‘অপারেশন থিয়েটারে ঢুকব। দোয়া ও আশীর্বাদ প্রার্থী।’
অপারেশনের আগে পর্যন্তও তিনি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আজ শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশি সংঘর্ষে একজন নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘নীলফামারীতে শ্রমিক হত্যার বদলা চাই।’
প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল থেকে ভিপি পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজকে ইমি দোয়া কামনা করেছেন মেঘমল্লারের জন্য। মেঘের পোস্ট শেয়ার দিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘দ্রুত সেরে ওঠো কমরেড!’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী ফাতিমা তাসনিম জুমা জানিয়েছেন তিনিও শিবিররের বট আইডির বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এমন৩৪ মিনিট আগে
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে শ্রমিক নিহতের ঘটনায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক উইং। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারের সামনে থেকে এ মিছিল শুরু হয়।১ ঘণ্টা আগে
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে এক তরুণ শ্রমিক নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক, উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।২ ঘণ্টা আগে
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কিছু নেতা-কর্মীর উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘অনেকে স্যুট পরে আসছেন। স্যুট পরে খাল পরিষ্কার হয় না। অনেক মহিলা নেতৃবৃন্দ আসছেন পারলার থেকে। তাহলে কীভাবে খালে নামবেন? কর্মসূচি দিয়ে নিজেদের কাজ করতে হবে। আগামী কয়েক দিন খাল পরিষ্কারের কর্মসূচি চলবে। আপনাদের লোকজনের কাছে যেতে হবে।২ ঘণ্টা আগে