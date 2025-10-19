জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করল গণফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে গণফোরাম। আজ রোববার জাতীয় সংসদের এলডি হলে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সনদে স্বাক্ষর করেন।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান। সঞ্চালনা করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (জাতীয় ঐকমত্য) মনির হায়দার।
এর আগে, গত শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও চারটি বামপন্থী দল সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিল না। সেদিন অনুষ্ঠানে গেলেও সনদে সই করেনি ড. কামাল হোসেনের দল গণফোরাম।
পরে গণফোরামের পক্ষ থেকে বলা হয়, জুলাই জাতীয় সনদের খসড়ায় সংবিধান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশটি বাদ না দিলে তাঁরা সনদে স্বাক্ষর করবেন না।
যদিও স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগেই চূড়ান্ত সনদে সংবিধান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদের সুপারিশ কমিশন প্রত্যাহার করে। স্বাক্ষরের আগে সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানোয় সনদে স্বাক্ষর করেনি গণফোরাম।
তবে শুক্রবার রাতে দলটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা পরে স্বাক্ষর করবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুপুর সাড়ে ১২টার পর জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।
জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছে গণফোরাম। আজ রোববার জাতীয় সংসদের এলডি হলে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সনদে স্বাক্ষর করেন।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্য সফর রাজ হোসেন, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান। সঞ্চালনা করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (জাতীয় ঐকমত্য) মনির হায়দার।
এর আগে, গত শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন ২৪টি রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধিরা। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও চারটি বামপন্থী দল সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ছিল না। সেদিন অনুষ্ঠানে গেলেও সনদে সই করেনি ড. কামাল হোসেনের দল গণফোরাম।
পরে গণফোরামের পক্ষ থেকে বলা হয়, জুলাই জাতীয় সনদের খসড়ায় সংবিধান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশটি বাদ না দিলে তাঁরা সনদে স্বাক্ষর করবেন না।
যদিও স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আগেই চূড়ান্ত সনদে সংবিধান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাদের সুপারিশ কমিশন প্রত্যাহার করে। স্বাক্ষরের আগে সেটি আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানোয় সনদে স্বাক্ষর করেনি গণফোরাম।
তবে শুক্রবার রাতে দলটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে জানান, কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁরা পরে স্বাক্ষর করবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ দুপুর সাড়ে ১২টার পর জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেন গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।
রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের প্রক্রিয়ায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ‘শাপলা’ প্রতীক বরাদ্দের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিরুদ্ধে বিধি-বহির্ভূত আচরণের অভিযোগ এনেছে। সম্প্রতি ইসি সচিবালয় থেকে পাঠানো চিঠির কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছে দলটি।১ ঘণ্টা আগে
‘জুলাই যোদ্ধা’দের নিয়ে মন্তব্যের জেরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে ‘জুলাই যোদ্ধাদের’ আওয়ামী লীগের ‘দোসর’ বলার দায় তাঁর ওপর৪ ঘণ্টা আগে
জুলাই অভ্যুত্থানের পর মাঠের বিভিন্ন আন্দোলন ও দাবিদাওয়া আদায়ের আলোচনায় জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মোটামুটি একই পথে হাঁটছিল বলে মনে হচ্ছিল। রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যুতে অনেক ক্ষেত্রেই সহাবস্থান নিচ্ছিল দল দুটি। কিন্তু জুলাই জাতীয় সনদ যেন দুই দলকে দুই পথে নিয়ে গেল।১১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত আতিকুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ শনিবার রাত ৯টার দিকে উত্তরা আজমপুরের বাসায় গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন নাহিদ ইসলাম।১৬ ঘণ্টা আগে