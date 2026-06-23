Ajker Patrika
রাজনীতি

সাংবাদিকের ওপর হামলা: তদন্তে জামায়াতের কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাংবাদিকের ওপর হামলা: তদন্তে জামায়াতের কমিটি
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে নেতা কর্মীদের বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে হামলার ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ধানমন্ডি জোন আয়োজিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা তদন্তে ৩ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে দলটি।

আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছেন জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ জানান, ভিডিও ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় ধানমন্ডি জোন পরিচালক ও মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক নুরুন্নবি মানিককে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে গঠিত কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের আলোকে দোষীদের ব্যাপারে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

শফিকুল ইসলাম মাসুদ আরও জানান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী প্রচার সম্পাদক আবদুস সাত্তার সুমনকে তাৎক্ষণিকভাবে আহত সাংবাদিক মাহফুজুর রহমান শিশিরের শারীরিক খোঁজ-খবর নিতে পাঠানো হয়।

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বিষয়:

ধানমন্ডিবিক্ষোভতদন্ত কমিটিহামলাসাংবাদিকজামায়াতে ইসলামীমিছিল
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