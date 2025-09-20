Ajker Patrika
সংবিধান সংশোধন ছাড়া নির্বাচন হলে সেটি হবে প্রহসনের নির্বাচন: বুলবুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবিধান সংশোধন ব্যতীত নির্বাচন হলে, সেটি হবে প্রহসনের নির্বাচন—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুল।

আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াত আয়োজিত এক দাওয়াতি পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বুলবুল বলেন, ‘যেই সংবিধান হাসিনাকে ফ্যাসিস্ট হতে সাহায্য করেছে, সেই সংবিধান বহাল রেখে নির্বাচন হলে যারাই ক্ষমতায় বসবে, তারাও হাসিনার মতোই ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠবে। যারা হাসিনার তৈরি সংবিধান সংশোধন চায় না, তারা ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চায়।’

তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন এবং গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করতে যারা সরকারকে সহযোগিতা না করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, তাদের পরিচয় উন্মোচন করতে হব।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না দিলে এই সরকার একদিন বিচারের মুখোমুখি হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের নিজের বৈধতার প্রয়োজনে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়া জরুরি। বিপ্লবী সরকার যখন বিপ্লবের চেতনা এড়িয়ে গিয়ে কাজ করে, তখন জনমনে সংশয় সৃষ্টি হয়। জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি নিয়ে গড়িমসির ফলে সরকারের নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে অথবা গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিয়ে সংস্কার বাস্তবায়ন ও গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।

সভায় অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির, ঢাকা-৮ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. হেলাল উদ্দিন, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মো. শামছুর রহমান, মতিঝিল দক্ষিণ থানা আমির মোতাছিম বিল্লাহ, মতিঝিল উত্তর থানা আমির মো. শামছুল বারি উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগজামায়াতে ইসলামীসংবিধানজুলাই সনদ
