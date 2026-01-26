Ajker Patrika
নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে অনলাইনে ৩৭ হাজার মতামত পেয়েছে জামায়াত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জামায়াতে ‘জনতার ইশতেহার’ প্ল্যাটফর্ম মতামত দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত। ছবি: স্ক্রিনশট

জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। এ লক্ষ্যে ‘জনতার ইশতেহার’ নামে এটি ওয়েবসাইট খুলেছে তারা। সেখানে এ পর্যন্ত ৩৭ হাজারের বেশি মতামত পেয়েছে বলে জানিয়েছে দলটি।

আজ সোমবার জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ফেসবুক পেজে বলা হয়, গত ১০ ডিসেম্বর ‘জনতার ইশতেহার’-এর ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যে দায়িত্ববোধ, সচেতনতা ও আগ্রহ নিয়ে মতামত দিয়েছেন-তা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এ পর্যন্ত ‘জনতার ইশতেহার’ প্ল্যাটফর্মে আমরা ৩৭ হাজারটিরও বেশি মতামত পেয়েছি।

মতামতগুলো—জাতীয় খাতভিত্তিক, ৩০০টি সংসদীয় আসনভিত্তিক, পেশাভিত্তিক এবং অঞ্চল, শহর ও জেলাভিত্তিক ক্যাটাগরি থেকে এসেছে বলে জানানো হয়েছে।

এতে আরও জানানো হয়, লিখিত মতামতের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অডিও ও ভিডিও মতামতও আমাদের কাছে এসেছে-যা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আরও জীবন্ত করে তুলে ধরেছে।

