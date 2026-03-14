রাজনীতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফের সিটিস্ক্যান করা হচ্ছে মির্জা আব্বাসের
মির্জা আব্বাস। ফাইল ছবি

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। আজ শনিবার আবার তাঁর সিটিস্ক্যান করা হবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদার। তাঁর সর্বশেষ শারীরিক অবস্থার বিষয়েও জানিয়েছেন তিনি।

এ চিকিৎসক গণমাধ্যমকে বলেছেন, মির্জা আব্বাসের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ নয়, ইনফেকশন হয়েছে। তাঁর অস্ত্রোপচার সফল হলেও তাঁকে বিদেশে নেওয়ার বিষয়টি শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে। আজ ফের সিটিস্ক্যান করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এর আগে মির্জা আব্বাসের দ্বিতীয় দফার অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

গত বুধবার ইফতারির সময়ে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে রাজধানীর বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিএনপি, এভারকেয়ার, হাসপাতাল, মির্জা আব্বাস
ঝিনাইদহে নিহত কর্মীর লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু

