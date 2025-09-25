স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে বিএনপি প্রস্তুত: মির্জা ফখরুল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘বিএনপি প্রস্তুত স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে। এখন সময় বিএনপির।’ আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।
পোস্টে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লিখেছেন, ‘বিএনপি আগেও করেছে, আবারও করতে পারবে। আমাদের আছে অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের ইতিহাস। হাসিনার ধ্বংসযজ্ঞের পর বাংলাদেশ আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ্য করতে পারবে না। এই দেশ কোনো টেস্টটিউব বা ল্যাবরেটরি নয়। বাংলাদেশ চায় পরীক্ষিত নেতৃত্ব। বিএনপি প্রস্তুত স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে। এখন সময় বিএনপির।’
‘বিএনপি কী দিচ্ছে?’ এই শিরোনামে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও লেখেন—
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘বিএনপি প্রস্তুত স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে। এখন সময় বিএনপির।’ আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।
পোস্টে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লিখেছেন, ‘বিএনপি আগেও করেছে, আবারও করতে পারবে। আমাদের আছে অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের ইতিহাস। হাসিনার ধ্বংসযজ্ঞের পর বাংলাদেশ আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ্য করতে পারবে না। এই দেশ কোনো টেস্টটিউব বা ল্যাবরেটরি নয়। বাংলাদেশ চায় পরীক্ষিত নেতৃত্ব। বিএনপি প্রস্তুত স্থিতিশীলতা, মর্যাদা ও অগ্রগতি ফিরিয়ে আনতে। এখন সময় বিএনপির।’
‘বিএনপি কী দিচ্ছে?’ এই শিরোনামে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও লেখেন—
ডা. জাহিদ বলেন, বিএনপি এত বড় দল যে, এর মনোনয়নপ্রত্যাশী মানুষের সংখ্যা যত সিট আছে তার চেয়ে ১০ গুণ। কাজেই কে প্রার্থী হবেন, কে হবেন না সেটির জন্য আমাদের স্থানীয় ও জেলার নেতারা আছেন, দলের পক্ষ থেকে জরিপ এবং সর্বোপরি জনগণের ভালোবাসায় যেসব মানুষ নিজ নিজ এলাকায় উদ্ভাসিত তাদেরই আপনারা দেখতে পাবেন।২৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা কুক জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নারী নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আজ বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র ও লিঙ্গসমতার অগ্রযাত্রা জোরদার করতে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক সংলাপের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।১৬ ঘণ্টা আগে
শাপলা, সাদা শাপলা বা লাল শাপলা প্রতীক বরাদ্দের জন্য নির্বাচন কমিশনের পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করার আবেদন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার দলটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব বরাবর ই-মেইলের মাধ্যমে এই আবেদন পাঠানো হয়।১৯ ঘণ্টা আগে
শিক্ষকদের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব মোস্তফা জামান। তিনি বলেছেন, ‘একমাত্র অপরাজনীতির কারণে শিক্ষকদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। আমি আহ্বান জানাব, শিক্ষকেরা যেন রাজনীতি না করেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সেদিকে মনোযোগী হতে হবে।২০ ঘণ্টা আগে