Ajker Patrika
> রাজনীতি

আওয়ামী লীগকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এনসিপির আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলাচেষ্টার নিন্দা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা-কর্মীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন দাবি করে দলটিকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি।

আজ মঙ্গলবার এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনসিপি গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ করছে, নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে জুলাই অভ্যুত্থানের নেতা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টা করেছে গণহত্যাকারী ও ফ্যাসিবাদী সংগঠন আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা-কর্মীরা। একই সঙ্গে কনস্যুলেট অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরাসরি সহিংস আক্রমণ করেছে।

জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়ে আওয়ামী লীগ আবারও তাদের ফ্যাসিবাদী, সন্ত্রাসী ও মাফিয়া চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা শুধু জুলাই গণহত্যাকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পরিসরেও জারি রেখেছে।

বিজ্ঞাপ্তিতে বলা হয়, এনসিপি এই ন্যক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং কনস্যুলেট অফিসে হামলার ঘটনায় দ্রুত তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকার ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে।

সম্প্রতি টকশো, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পিলখানা হত্যাকাণ্ড, শাপলা গণহত্যা ও জুলাই গণহত্যাকে ‘স্বাভাবিকীকরণের অপপ্রয়াস’ চলছে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘কনস্যুলেট অফিসে হামলা, কলকাতায় আওয়ামী লীগের কার্যালয় স্থাপন ও বিভিন্ন ফোরামে অভ্যুত্থানকে “ষড়যন্ত্র” হিসেবে উপস্থাপন—সবই আওয়ামী সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ও বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ বলে আমরা মনে করি। আমরা আরও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি, ঘটনার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদ বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান ও পদক্ষেপ দেখতে চাই।’

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে এনসিপির পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘আওয়ামী লীগের সহিংস কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে দলটিকে একটি ‍ “সন্ত্রাসী সংগঠন” হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পাশাপাশি এই সন্ত্রাসীদের তথ্য ও প্রমাণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করতে অভ্যুত্থানের শক্তি প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানাই আমরা।’

বিষয়:

সন্ত্রাসীযুক্তরাষ্ট্রআওয়ামী লীগএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

ট্রাম্পের শুল্ক এড়াতে ১০৩টি বোয়িং বিমান কিনবে দক্ষিণ কোরিয়া

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছে: সেলিমা রহমান

কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী স্বৈরাচারের জন্য মায়াকান্না করছে: সেলিমা রহমান

আওয়ামী লীগকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এনসিপির আহ্বান

আওয়ামী লীগকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি এনসিপির আহ্বান

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: তৃণমূলে ভোটের হাওয়া

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: তৃণমূলে ভোটের হাওয়া

এনসিপির ৮ নেতা চীন সফরে যাচ্ছেন মঙ্গলবার

এনসিপির ৮ নেতা চীন সফরে যাচ্ছেন মঙ্গলবার