নতুন ‘মাল্টিমিডিয়া বাসে’ জামায়াতের নির্বাচনী প্রচার শুরু

নির্বাচনী প্রচারে মাল্টিমিডিয়া বাসের উদ্বোধন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর মিরপুর-১০-এ এই নির্বাচনী বাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন তিনি।
উদ্বোধন শেষে জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের সম্পদ এবং সম্মান যাদের হাতে নিরাপদ, ১২ তারিখ তাদের হাতেই দেশের চাবি উঠবে।’
জামায়াত আমির আরও বলেন, দেশবাসী এবার পরিবর্তন চায়। জামায়াত চায় দেশের মানুষের বিজয়। নির্বাচনে ১৮ কোটি মানুষ বিজয়ী হবে, যদি জামায়াত বিজয়ী হয়।
জামায়াত আমির বলেন, জনগণের প্রতি আস্থা না থাকায় শেরপুরে হামলা চালানো হয়েছে। এরপর ‘ঢাকা-১৫’ আসনের বাসিন্দাদের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।
শেরপুর-৩ আসনে জামায়াত নেতা রেজাউল করিম হত্যার ঘটনা পুলিশসহ গোটা প্রশাসনের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। তিনি অবিলম্বে রেজাউল করিমের হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় নিয়ে৩১ মিনিট আগে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, আপনার দেখেছেন, একটি দল নির্বিচারে সারা দেশে মামলা দিয়েছে। মামলা-বাণিজ্য করেছে। তারা স্পষ্ট প্রতারণা করছে। আপনারা শুনেছেন ৩১ দফার কথা। তারা ৩১ দফার সাথেও প্রতারণা করছে। কেউ মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবেন না।৩৯ মিনিট আগে
বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র বলেন, শেরপুরে স্থানীয় প্রশাসনের আয়োজনে সব প্রার্থীর অংশগ্রহণে গতকাল নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার একটি অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে প্রত্যেকটি দলের জন্য বসার আসন নির্ধারিত ছিল। জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা সব চেয়ার দখল করে রেখেছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান পদ্মা নদীর ওপর উজানে ভারতের নির্মিত ফারাক্কা ব্যারাজের বিপরীতে পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই প্রতিশ্রুতি দেন।২ ঘণ্টা আগে