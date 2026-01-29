Ajker Patrika
রাজনীতি

নতুন ‘মাল্টিমিডিয়া বাসে’ জামায়াতের নির্বাচনী প্রচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নতুন ‘মাল্টিমিডিয়া বাসে’ জামায়াতের নির্বাচনী প্রচার শুরু
জামায়াতে ইসলামীর মাল্টিমিডিয়া বাস। ছবি: জামায়াতের সৌজন্য

নির্বাচনী প্রচারে মাল্টিমিডিয়া বাসের উদ্বোধন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর মিরপুর-১০-এ এই নির্বাচনী বাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধন শেষে জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের সম্পদ এবং সম্মান যাদের হাতে নিরাপদ, ১২ তারিখ তাদের হাতেই দেশের চাবি উঠবে।’

নতুন বাসে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে জামায়াত। ছবি: জামায়াতের সৌজন্য
নতুন বাসে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে জামায়াত। ছবি: জামায়াতের সৌজন্য

জামায়াত আমির আরও বলেন, দেশবাসী এবার পরিবর্তন চায়। জামায়াত চায় দেশের মানুষের বিজয়। নির্বাচনে ১৮ কোটি মানুষ বিজয়ী হবে, যদি জামায়াত বিজয়ী হয়।

জামায়াত আমির বলেন, জনগণের প্রতি আস্থা না থাকায় শেরপুরে হামলা চালানো হয়েছে। এরপর ‘ঢাকা-১৫’ আসনের বাসিন্দাদের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

মিরপুরউদ্বোধননির্বাচনজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
শীতে পিঠ ব্যথা করে—টাইম ম্যাগাজিনকে তারেক রহমান

শেরপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াত নেতা নিহত

রাজশাহী বিভাগের ৩৯ আসন: ১৬ আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

তেহরান পুড়লে জ্বলবে রিয়াদও, ইরানের অস্তিত্বের লড়াই যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা

আজকের রাশিফল: যা ছোঁবেন সেটাই সোনা হবে, তবে অন্যের জিনিসে হাত দেবেন না

