আবারও গাড়িবহরে হামলার দাবি করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পোস্ট

সিলেটের জৈন্তাপুরে জুলাই পদযাত্রা শেষে ফেরার পথে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এতে তিনিসহ দুজন আহত হয়েছেন বলে ফেসবুকে পোস্ট করে নিজেই দাবি করেছেন পাটওয়ারী। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের জানিয়েছে, এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি।
আজ শুক্রবার রাতে জৈন্তাপুর উপজেলার হরিপুর বাজার পার হওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেন এনসিপির এ শীর্ষ নেতা। রাত ১০টা ৫০ মিনিটে ফেসবুকে পোস্ট করে তিনি নিজেই এ কথা জানান।
এ রকম কোনো কিছু ঘটেনি বলে জানিয়েছেন জৈন্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান মোল্লা।
জানা যায়, শুক্রবার সিলেটের তিন উপজেলায় ছিল এনসিপির জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচি। সর্বশেষ কর্মসূচি ছিল জৈন্তাপুর উপজেলায়। সেখানে কর্মসূচি শেষ করে ফিরছিল এনসিপির গাড়িবহর। তখন হরিপুর বাজার পার হওয়ার পরই নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গাড়িতে হামলা করা হয়। হামলায় গাড়ির কাচ ভাঙচুর হয়েছে। এতে ভাঙা কাচে আহত হন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং তার সঙ্গে থাকা আরও একজন। তখন দুজনেরই হাত থেকে রক্তপাত হয়। যেটি তিনি ফেসবুকে একটি ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এ সময় ওই এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল।
রাত ১০টা ৫০ মিনিটে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ফেসবুক পোস্টে লেখেন, ‘তারেক রহমান, আমাকে রক্তাক্ত করে আপনি একটি ভয়াবহ ভুল করেছেন। আপনি সন্ত্রাসের পথে গেলেন। জৈন্তাপুর পদযাত্রার শেষ কর্মসূচি শেষ করে ফেরার পথে।’
পরে ১১টা ১২ মিনিটে তিনি আরেকটি পোস্ট করেন। সেখানে লিখেন-‘The point of no return has been reached’
তবে এ রকম কোনো কিছু ঘটেনি বলে জানিয়েছেন জৈন্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান মোল্লা। তিনি বলেন, ‘এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেই নাই। ওখানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, ওনাদেরকে সুন্দর কইরা গুছায়ে দিলাম, কোথাও দাঁড়াল না। আমরা চারটা গাড়ি এসকর্ট দিয়া দিলাম। এখন বলছেন হামলা হয়েছে, এগুলা কোনো কথা হইলো?’
ওসি আরও বলেন, ‘এ রকমও যদি ঘটনা ঘটত তাহলে ওনার গাড়ি তো দাঁড়াত। তখন আমরাও দাঁড়াতাম। আমার পেছনে ডিবির গাড়ি, থানার সেকেন্ড অফিসার, আমাদের আলফা-৩। এই ঘটনা কোথায় হলো?’
একপর্যায়ে আক্ষেপ করে এ প্রতিবেদকের উদ্দেশে ওসি বলেন, ‘মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরাও তো মানুষ! আপনি বলেন।’
জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বিরোধী মতের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম।৪ মিনিট আগে
সব জায়গায় বিএনপি দলীয়করণ করায় দেশে কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেন, ‘সিটি করপোরেশন, জেলা ও উপজেলায় প্রকল্পে ভাগ–বাঁটোয়ারা হচ্ছে। তাহলের আওয়ামী লীগের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? কেবল দলের নাম পাল্টেছে, চরিত্র একই রয়ে গেছে।’১ ঘণ্টা আগে
আজ যখন আমি গ্রামের বাড়িতে গেলাম, ওইখানের কয়েকজন আমাকে প্রশ্ন করল, ‘দাদাকে এভাবে কারাগারে নিল, আমাদের কিছু করার নাই?’ আমি বললাম, অবশ্যই আছে, তবে সেটা দেশকে অশান্ত করে নয়। দেখি না, দেখি... লতিফ সিদ্দিকীকে ৫ মে’র হেফাজতের মামলায় দেওয়া-এটা একটা ষড়যন্ত্র। সরকারকে নাস্তানাবুদ করা, আমাদেরকে সরকারবিরোধী করে২ ঘণ্টা আগে
আওয়ামী লীগ সরকারের দমন-পীড়ন ও বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ থেকেই ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ...২ ঘণ্টা আগে