Ajker Patrika
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রাজনীতি

আবারও সালাউদ্দীন তানভীরকে সাময়িক অব্যাহতি দিল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আবারও সালাউদ্দীন তানভীরকে সাময়িক অব্যাহতি দিল এনসিপি
গাজী সালাউদ্দিন তানভীর। ছবি: সংগৃহীত

গুরুতর সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন মন্তব্য করায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব গাজী সালাউদ্দীন তানভীরকে সাময়িক অব্যাহত দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয়েছে। দুই কার্যদিবসের মধ্যে এই নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনা স্বাক্ষরিত নোটিশে এসব কথা বলা হয়। এতে বলা হয়েছে, ‘আপনার (গাজী সালাউদ্দিন তানভীর) বিরুদ্ধে গুরুতর সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এ রকম একটি মন্তব্য করতে দেখা গেছে। উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে আপনাকে অবিলম্বে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।’

শোকজ নোটিশে আরও বলা হয়, ‘একই সঙ্গে কেন আপনার বিরুদ্ধে সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সে বিষয়ে আপনার লিখিত আত্মপক্ষ সমর্থন, প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও ব্যাখ্যা এই নোটিশ প্রাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে কেন্দ্রীয় শৃঙ্খলা কমিটির নিকট দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।’

এর আগে ২০২৫ সালের ২১ এপ্রিল গাজী সালাউদ্দীন তানভীরকে দল থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। সে সময় সরকারি চাকরির নিয়োগে অবৈধ হস্তক্ষেপ এবং পাঠ্যবই ছাপার কাগজের কমিশন-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। পরে তাঁকে আবার দলে ফেরানো হয়।

বিষয়:

শোকজজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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