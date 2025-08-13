Ajker Patrika
> রাজনীতি

নির্বাচনের খবর ছড়িয়ে পড়ায় বিনিয়োগকারীরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ১৮
রাজধানীর বনানীর হোটেল শেরাটনে আজ বুধবার বিদেশি বিনিয়োগকারী সম্মেলন ২০২৫-এ কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে—এ খবর ছড়িয়ে পড়ায় দেশি–বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, বিনিয়োগ ছাড়া অর্থনীতি টেকসই করা যাবে না। বাংলাদেশ এখন অর্থনীতিকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

রাজধানীর বনানীর হোটেল শেরাটনে আজ বুধবার বিদেশি বিনিয়োগকারী সম্মেলন ২০২৫-এ ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট: বিকাশ ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেশনে তিনি এসব কথা বলেন। ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেড এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

আমীর খসরু বলেন, দেশে-বিদেশে নির্বাচনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বাংলাদেশ এখন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে প্রস্তুত। টাকা না ছাপিয়ে, ঋণনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে বিনিয়োগমুখী বাংলাদেশ গড়ার কোনো বিকল্প নেই।

পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি সম্ভব নয় বলেও এ সময় মন্তব্য করেন তিনি।

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘বিনিয়োগ ছাড়া অর্থনীতিকে টেকসই করা যাবে না। আমরা সবাই মিলে সেই কাজটা করতে যাচ্ছি। সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। আগামীর বাংলাদেশের জন্য দেশি বিনিয়োগ, বিদেশি বিনিয়োগ ও পুঁজিবাজারকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। পুঁজিবাজার ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সম্ভব নয়।

‘আমাদের বিনিয়োগকারীদের পণ্য ব্র্যান্ডিং করতে হবে, টেকনিক্যাল ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে হবে এবং বিশ্ববাজারে সরাসরি পৌঁছে দিতে হবে। বিনিয়োগই অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার একমাত্র টেকসই সমাধান।’

সম্মেলনে অংশ নেন বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকেরা।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ইপিএল জানিয়েছে, এ ধরনের আয়োজন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের সামনে তুলে ধরবে এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বাড়াতে সহায়ক হবে।

এ সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজ।

প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কমিশনার মো. সাইফউদ্দিন, কনটেক্সচুয়াল ইনভেস্টমেন্ট এলএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকাও হিরোসে এবং এশিয়া ফ্রন্টিয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ফান্ড ম্যানেজার রুচির দেশাই।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ডিএসই ব্রোকার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ডিবিএ) সভাপতি সাইফুল ইসলাম।

বিষয়:

বাংলাদেশবিএনপিঋণবিনিয়োগআমীর খসরুনির্বাচনরাজনীতিবিদ
