আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই এনসিপিকে শাপলা দিতে হবে: সারজিস

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ মহানগরীর তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে জেলা এনসিপির সমন্বয় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
সারজিস আলম বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ও সচিবের কথা শুনে মনে হয়েছে যে, শাপলা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকা না থাকা সেগুলো তাদের কাছে কোনো বিষয় না, সেটা তাদের মন-মর্জির ওপর নির্ভর করে।’
সারজিস আরও বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে থেকে মন-মর্জিমতো চলার স্বেচ্ছাচারিতা করার যে আচরণ, এটা আমরা প্রত্যাশা করি না এবং মেনে নেব না।
‘আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে জানতে চাই, তারা জনগণের মুখাপেক্ষী নাকি ক্ষমতায় কাল্পনিকভাবে আসতে চাচ্ছে—এমন দলের মুখাপেক্ষী। না কোনো অস্ত্রের ভয়ে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সির মুখাপেক্ষী—এ জবাব তাদের দিতে হবে। আইনগত বাধা যেহেতু নেই, তাই নির্বাচন কমিশনকে এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে হবে।’
জোট গঠনের প্রসঙ্গে এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘কয়েকটা সিটের জন্য এনসিপি কারও সঙ্গে ঐক্য করবে—সেই নীতি বিশ্বাস করে না। এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল যদি তাদের জায়গা থেকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে পরিবর্তনের জন্য প্রতিজ্ঞা করে সেই অনুযায়ী কাজ করে, তখন আমরা ঐক্যের চিন্তা করতে পারি।’
সারজিস আলম আরও বলেন, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্য করলেও এনসিপি শাপলা প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে যাবে। এনসিপি উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে আর নিম্নকক্ষে বিপক্ষে।
এ সময় এনসিপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশেকীন আলম, জেলা কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট এ টি এম মাহবুব আলম, ইকরাম এলাহী খান সাজ, মোজাম্মেল হক, মাহমুদুল হাসান সোহেল, মোকারম আদনান, ফুয়াদ খান, জিকে ওমর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
