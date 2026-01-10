Ajker Patrika
সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: রুহুল আমিন হাওলাদার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। ফাইল ছবি
জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপাত্র ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার বলেছেন, দেশে বর্তমানে নানা ধরনের সংকট চলছে। এ সংকট উত্তরণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সব রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ মিলিতভাবে দেশের গণতন্ত্র রক্ষা করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আজ শনিবার জাতীয় পার্টি ও জেপির নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে এই মন্তব্য করেন। রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত নাসরিন টাওয়ারের ১১ তলায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং ফ্রন্টের প্রধান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। বৈঠকের সূচনা বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এবং ফ্রন্টের মুখপাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার।

বৈঠকে দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আগামী দিনের কর্মসূচি, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং জোটগত রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সঙ্গে গণতন্ত্র, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা এবং দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলোও বৈঠকে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মুজিবুল হক চুন্নু, কো-চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, সাহিদুর রহমান টেপা, জহিরুল ইসলাম জহির এবং অন্যান্য দলের শীর্ষ নেতারা।

জাতীয় পার্টি জেপির মহাসচিব শহিদুল ইসলাম, জনতা পার্টি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার মিলন, মুসলিম লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মহসিন রশিদ, জাতীয় ইসলামিক মহাজোটের চেয়ারম্যান আলহাজ আবু নাসের ওয়াহেদ ফারুক এবং মুক্তি জোটের চেয়ারম্যান আবু লায়েস মুন্না বৈঠকে অংশ নেন।

জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাসরিন জাহান রত্না, মাসরুর মাওলা, নাজমা আক্তার, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মিলন, ফখরুল আহসাদ শাহজাদা, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন মানিক, নুরুল ইসলাম ওমর, নাজনীন সুলতানা এবং শাহ জামাল রানা।

