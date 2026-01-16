আমরা শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ করি না—ইসলামী আন্দোলনের অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জামায়াতে ইসলামী কারও সঙ্গে ‘রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ করে না’ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। জামায়াতের বিরুদ্ধে আরেক ধর্মভিত্তিক দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আনা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।
জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট থেকে সরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে আজ সংবাদ সম্মেলন করে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন।
সেখানে দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান স্পষ্ট করে বলেছেন, তারা ক্ষমতায় গেলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তিনি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের যে প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একজন সম্মানিত নারী স্পষ্ট করে বলেছেন, “আমরা আশ্বস্ত হয়েছি, জামায়াতের আমির শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করবেন না—এই ওয়াদা তিনি করেছেন”।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘এ বিষয়টা জানার পর আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে চলছি, সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে না। কারণ, আজকে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার মতো একটা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এখন যারা প্রধান শক্তি তারাই যদি ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে ভিন্ন দিকে চলে যায়, যদি ইসলামি আইনের প্রতি তাদের আস্থা না থাকে, তাহলে আমরা যে কর্মী-সমর্থক নিয়ে সারা দেশে ইসলামের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছি— এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।’
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বেরিয়ে ২৬৮ সংসদীয় আসনে এককভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দেয় ইসলামী আন্দোলন।
এর পরপরই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া এল।
দলটির নেতা এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বিবৃতিতে বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সব সময় রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আচরণ করে থাকে। কারও সঙ্গে রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ আমরা করি না।’
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ জুমা বার বিকেলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান সম্প্রতি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একটি সংগঠনের দায়িত্বশীল নেত্রীর বরাত দিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিং চলাকালেই তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।’
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আরও বলেন, ‘গাজী আতাউর রহমান “আল্লাহর আইন ও ইসলামি আদর্শ থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভিন্ন দিকে চলে গেছে” বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা-ও সঠিক নয়। আমরা মনে করি, জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর আদর্শের আলোকে পরিচালিত ইসলামি সংগঠন।’
জামায়াতে ইসলামী কারও সঙ্গে ‘রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ করে না’ বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। জামায়াতের বিরুদ্ধে আরেক ধর্মভিত্তিক দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আনা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ শুক্রবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন।
জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট থেকে সরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে আজ সংবাদ সম্মেলন করে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন।
সেখানে দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান স্পষ্ট করে বলেছেন, তারা ক্ষমতায় গেলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তিনি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের যে প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একজন সম্মানিত নারী স্পষ্ট করে বলেছেন, “আমরা আশ্বস্ত হয়েছি, জামায়াতের আমির শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করবেন না—এই ওয়াদা তিনি করেছেন”।
গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘এ বিষয়টা জানার পর আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম, আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে চলছি, সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে না। কারণ, আজকে যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার মতো একটা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এখন যারা প্রধান শক্তি তারাই যদি ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে ভিন্ন দিকে চলে যায়, যদি ইসলামি আইনের প্রতি তাদের আস্থা না থাকে, তাহলে আমরা যে কর্মী-সমর্থক নিয়ে সারা দেশে ইসলামের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছি— এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।’
সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বেরিয়ে ২৬৮ সংসদীয় আসনে এককভাবে নির্বাচন করার ঘোষণা দেয় ইসলামী আন্দোলন।
এর পরপরই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া এল।
দলটির নেতা এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বিবৃতিতে বলেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সব সময় রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আচরণ করে থাকে। কারও সঙ্গে রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ আমরা করি না।’
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ জুমা বার বিকেলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান সম্প্রতি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একটি সংগঠনের দায়িত্বশীল নেত্রীর বরাত দিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে প্রেস ব্রিফিং চলাকালেই তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।’
জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আরও বলেন, ‘গাজী আতাউর রহমান “আল্লাহর আইন ও ইসলামি আদর্শ থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভিন্ন দিকে চলে গেছে” বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা-ও সঠিক নয়। আমরা মনে করি, জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি এমন মন্তব্য করেছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা.-এর আদর্শের আলোকে পরিচালিত ইসলামি সংগঠন।’
বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন ১১ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।৩৬ মিনিট আগে
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি বন্ধ করতে চাওয়া অশনিসংকেত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর জিগাতলায় দলটির নির্বাচনী অফিসে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
খালেদা জিয়ার জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আয়োজিত নাগরিক শোকসভায় দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেছেন চিকিৎসক এফ এম সিদ্দিকী। তিনি আরও বলেছেন, এটি নিছক গাফিলতি নয়, বরং ইচ্ছাকৃত অবহেলা, যা অমার্জনীয় অপরাধ।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরের ১৮ নম্বর সড়কের একটি ভবনে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতার আহ্বান জানান।৫ ঘণ্টা আগে