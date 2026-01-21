Ajker Patrika
তিন নেতার মাজার ও হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে এনসিপির নির্বাচনী প্রচার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় তিন কিংবদন্তি নেতা শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজার এবং শহীদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে এই প্রচারণা শুরু হবে।

আজ বুধবার এক সংবাদ বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে এনসিপি।

কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম জানিয়েছেন, মাজার ও কবর জিয়ারত শেষে প্রচারণা কর্মসূচি জাতীয় প্রেসক্লাব পর্যন্ত অগ্রসর হবে।

বিষয়:

নির্বাচনভোটএনসিপিশরিফ ওসমান হাদি
