নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চান জামায়াতের নায়েবে আমির মুজিবুর

ঢামেক প্রতিবেদক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি নুরকে দেখতে আসেন তিনি।
এ সময় সাংবাদিকদের নায়েবে আমির বলেন, ‘নুরকে যেভাবে আহত করা হয়েছে, এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নাই। দেশ এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সবাইকে সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার।’
নায়েবে আমির বলেন, ‘দেশে যে আইন আছে, তাতে সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার হওয়া দরকার। তা ছাড়া এভাবে চলতে থাকলে অন্য কারও সাথেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। যেকোনো ঘটনারই সাথে সাথে তদন্তের দরকার।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি নুরকে দেখতে আসেন তিনি।
এ সময় সাংবাদিকদের নায়েবে আমির বলেন, ‘নুরকে যেভাবে আহত করা হয়েছে, এর নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নাই। দেশ এখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সবাইকে সচেতনভাবে দায়িত্ব পালন করা দরকার।’
নায়েবে আমির বলেন, ‘দেশে যে আইন আছে, তাতে সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার হওয়া দরকার। তা ছাড়া এভাবে চলতে থাকলে অন্য কারও সাথেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। যেকোনো ঘটনারই সাথে সাথে তদন্তের দরকার।’
জাতীয় পার্টির মহাসচিবের এক বক্তব্য উল্লেখ করে রিজভী বলেন, ‘জাতীয় পার্টির মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, জাতীয় পার্টির দায় এখন বিএনপিকে নিতে হবে। বিএনপি তো এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় নেই। এখনো তো অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। তাহলে আপনি (জাতীয় পার্টির মহাসচিব) কিসের দায়ের কথা বলছেন?’১ ঘণ্টা আগে
আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমি ধসে এক হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে তিনি এ সমবেদনা জানান।২ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে হত্যার উদ্দেশ্যেই আঘাত করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নূরকে দেখতে এসে সাংবাদিকদের কাছে এই মন্তব্য করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, ‘দেশবাসীর অকুন্ঠ সমর্থন এবং এরশাদ প্রেমিক নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রা কেউ রুখতে পারেনি। আগামী দিনেও দেশ এবং দেশের গণতন্ত্রের বৃহত্তর স্বার্থে জাতীয় পার্টির সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের মধ্যে ইস্পাত কঠিন বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।’৪ ঘণ্টা আগে