Ajker Patrika
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বগুড়া

সৌদি আরবে হুতিদের হামলায় নিহত শাহেদের লাশের অপেক্ষায় পরিবার

শাজাহানপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
সৌদি আরবে হুতিদের হামলায় নিহত শাহেদের লাশের অপেক্ষায় পরিবার
শাহেদ আহম্মেদ । ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবে বিমানবন্দরে হুতিদের হামলায় নিহত দুই বাংলাদেশি নাগরিকের একজনের বাড়ি বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার মাদলা ইউনিয়নের মাদলা গ্রামে। গতকাল এ হামলার ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহেদ আহম্মেদ (৩২) ওই গ্রামের মো. রফিকুল ইসলাম মিঠু এবং মোছা. শাহেরা বেগম দম্পতির ছেলে। শাহেদ নিহতের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার শাহেদের লাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

নিহতের চাচাতো ভাই মাসুম রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, শাহেদের বাবা অনেক বছর ধরেই সৌদি প্রবাসী। ২ বছর পূর্বে শাহেদকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এক মাস আগে দেশে ছুটিতে এসেছিলেন এবং গত ৯ অক্টোবর শাহেদ আবারও সৌদিতে চলে যান। শাহেদের মা ওমরাহ পালনের জন্য সৌদিতে অবস্থান করছেন। দাম্পত্য জীবনে শাহেদের স্ত্রী এবং কাউছার (১১) ও আব্দুল্লাহ (৬) নামের ২টি ছেলে রয়েছে। শাহেদ আহম্মেদের লাশ কবে দেশে আসবে সেই অপেক্ষায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাইফুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, শাহেদকে দেশে আনার বিষয়ে সরকার কাজ শুরু করেছে। আমি নিজে উদ্যোগী হয়েও খোঁজখবর রাখছি। সরকারি খরচেই লাশ দেশে আসবে। আমাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা লাগলে তা করার জন্য প্রস্তুত আছি।

বিষয়:

বগুড়াবিমানবন্দরনিহতহামলাজেলার খবরসৌদি আরব
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