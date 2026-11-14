ন্যায্য মজুরি, শিল্পের সক্ষমতা—দুটিই জরুরি
বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি তৈরি পোশাকশিল্প। দেশের রপ্তানি আয়, কর্মসংস্থান, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচনে এই শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা মাসিক মজুরির দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলন এবং বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রম অসন্তোষ নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, শিল্পমালিকদের উৎপাদন খরচ, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা এবং কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা—সবকিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। এটি শুধু মজুরি বৃদ্ধির দাবি নয়; বরং শ্রমিকদের জীবনমান, শিল্পের উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন।
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে ৩১৮টি পোশাক কারখানার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং ৭ লাখের বেশি শ্রমিক কাজে অংশ নিতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে ১ নভেম্বর ২০২৬-এ প্রকাশিত বিজিএমইএর পরিস্থিতি প্রতিবেদনে ৫২৯টি কারখানায় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া এবং প্রায় ৯ লাখ ৮৭ হাজার শ্রমিকের কর্মস্থল ত্যাগের তথ্য পাওয়া যায়। এসব পরিসংখ্যান পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা এবং শিল্প খাতের অনিশ্চয়তাকে নির্দেশ করে। কারখানা বন্ধ হলে শুধু মালিকপক্ষ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় না; শ্রমিকের আয়, সরবরাহব্যবস্থা, রপ্তানি কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের আস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।
পোশাকশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় এ সংকটকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। বিজিএমইএর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ প্রায় ৩ হাজার ৮৭০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করেছে, যা দেশের মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ দশমিক ৬২ শতাংশ। প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে এ শিল্পে নিয়োজিত। ফলে পোশাক খাতে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা জাতীয় অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার উপেক্ষা করে উৎপাদন অব্যাহত রাখার চেষ্টা দীর্ঘ মেয়াদে শিল্পের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে না।
শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবির পেছনে অন্যতম কারণ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি। বর্তমানে পোশাকশ্রমিকদের ঘোষিত ন্যূনতম মাসিক মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা, যা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কার্যকর হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্য, বাসাভাড়া, চিকিৎসা, শিক্ষা ও যাতায়াত ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় অনেক শ্রমিকের পক্ষে সীমিত আয়ে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে পড়েছে। অর্থনীতির ভাষায়, নামমাত্র মজুরি বৃদ্ধি পেলেও মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত মজুরি বা ক্রয়ক্ষমতা প্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি নাও পেতে পারে। তাই শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণে শুধু টাকার পরিমাণ নয়, প্রকৃত জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করা জরুরি।
অন্যদিকে, শিল্পমালিকদের সমস্যাগুলোও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে পোশাকের মূল্য প্রতিযোগিতা, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যয় বৃদ্ধি, কাঁচামালের দাম, ব্যাংক ঋণের সুদ এবং পরিবহন খরচ উৎপাদনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোশাক কারখানার পক্ষে আকস্মিকভাবে বড় অঙ্কের মজুরি বৃদ্ধি বাস্তবায়ন করা কঠিন হতে পারে। তাই শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিষয়েও বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন প্রয়োজন। শ্রমিক ও মালিককে পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা না করে শিল্পের দুটি অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে দেখা উচিত।
এ পরিস্থিতিতে সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হলো কার্যকর ত্রিপক্ষীয় সংলাপ নিশ্চিত করা। সরকার, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শিল্পমালিকদের অংশগ্রহণে গঠিত মজুরি বোর্ডকে নিরপেক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাম্প্রতিক আন্দোলনের পর ১ নভেম্বরে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ৪ নভেম্বর বোর্ড মিটিংয়ে সংশোধিত মজুরিকাঠামো ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। যদিও মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময়সীমা, স্বচ্ছতা এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। শ্রমিকের পরিবারের গড় আকার, খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, পরিবহন ব্যয় এবং আঞ্চলিক মূল্যস্ফীতির তথ্য বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য মজুরিকাঠামো তৈরি করা যেতে পারে। একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণির কারখানার আর্থিক সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতার তথ্যও পর্যালোচনা করা উচিত। নির্ভরযোগ্য গবেষণার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে মজুরি সমন্বয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হলে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।
এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব নিয়েও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বড় অংশ বিদেশি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের কাছে রপ্তানি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতারা কম দামে পণ্য সরবরাহ এবং নির্ধারিত সময়ে উৎপাদন সম্পন্ন করার চাপ দিয়ে থাকে। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদেরও ন্যায্য ক্রয়মূল্য, দীর্ঘমেয়াদি কার্যাদেশ এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। শুধু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলে টেকসই সমাধান অর্জন কঠিন হয়ে পড়তে পারে।
শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা উন্নয়নেও বিনিয়োগ প্রয়োজন। আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উন্নত ব্যবস্থাপনা, কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে অধিক মূল্য সংযোজনকারী পোশাক উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হবে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিকদের উন্নত মজুরি প্রদানের সক্ষমতাও বাড়তে পারে। তবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হওয়ার ঝুঁকি মোকাবিলায় পুনঃপ্রশিক্ষণ ও দক্ষতা রূপান্তরের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা, সমান সুযোগ এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য প্রতিরোধের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রমিকের জন্য যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা, সাশ্রয়ী আবাসন, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং জরুরি আর্থিক সহায়তা চালু করা গেলে মজুরির বাইরে সামাজিক সুরক্ষা আরও শক্তিশালী হবে। এসব উদ্যোগ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক হতে পারে।
পোশাকশ্রমিকদের চলমান মজুরি আন্দোলনকে শুধু আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এর সঙ্গে শ্রমিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, উৎপাদনব্যবস্থার সক্ষমতা এবং জাতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গভীরভাবে সম্পর্কিত। শিল্পাঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনি শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করাও অপরিহার্য। সরকারকে স্বচ্ছ ও তথ্যভিত্তিক মজুরি নির্ধারণ, নিয়মিত পর্যালোচনা, শ্রমিক-মালিক সংলাপ এবং কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন এবং শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য নয়। বরং এই দুইয়ের মধ্যে যৌক্তিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে আরও শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও টেকসই করা সম্ভব।