এক ওয়ারিশ নিজের অংশসহ অন্য ওয়ারিশদের জমিও বিক্রি করে দিলে করণীয় কী
মৃত্যুর আগে বাবা ১০০ শতাংশ জমি রেখে গেছেন। তাঁর ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে ওয়ারিশ। কিন্তু এক ছেলে অন্য ভাই-বোনদের কিছু না জানিয়ে পুরো ১০০ শতাংশ জমি বিক্রি করেছেন।
প্রশ্ন হলো- অন্য ওয়ারিশদের সম্মতি ছাড়া করা এই দলিল কি বৈধ? ক্রেতা কি পুরো জমির মালিক হয়ে যাবেন? অন্য ওয়ারিশরা কি তাঁদের জমি ফেরত পাবেন?
উত্তর হলো- অন্য ওয়ারিশদের না জানিয়ে জমি বিক্রি করলেই দলিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ হয়ে যায় না। তবে বিক্রেতা নিজের বৈধ মালিকানা বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অংশের বেশি হস্তান্তর করতে পারেন না।
এক. একজন ওয়ারিশ কি অন্যদের অনুমতি ছাড়া জমি বিক্রি করতে পারেন?
হ্যাঁ। একজন ওয়ারিশ তাঁর নিজের বৈধ অংশ বিক্রি করতে পারেন। সাধারণভাবে অন্য ওয়ারিশদের সম্মতি বা অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে তিনি অন্য ওয়ারিশদের অংশ বিক্রি করার অধিকার রাখেন না।
দুই. পুরো জমি বিক্রি করে দিলে কী হবে?
ধরা যাক, বাবার রেখে যাওয়া ১০০ শতাংশ জমিতে একজন ওয়ারিশের বৈধ অংশ ২৫ শতাংশ। তিনি অন্য ওয়ারিশদের না জানিয়ে পুরো ১০০ শতাংশ জমি বিক্রি করে দিলেন। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা শুধু দলিলে ১০০ শতাংশ লেখা আছে বলেই পুরো জমির নিরঙ্কুশ মালিক হয়ে যাবেন না। বিক্রেতার যতটুকু বৈধ স্বত্ব ছিল, সাধারণভাবে ততটুকুই হস্তান্তর করতে পারবেন। অন্য ওয়ারিশদের অংশ তাঁদের মালিকানায় বহাল থাকবে।
তিন. আইন যা বলছে
সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর ধারা ৭-এ বলা আছে, সম্পত্তি হস্তান্তরের যোগ্য ব্যক্তি কেবল তাঁর হস্তান্তরযোগ্য স্বত্বই হস্তান্তর করতে পারেন।
ধারা ৮-এ বলা আছে, হস্তান্তরকারী যে স্বার্থ হস্তান্তর করতে সক্ষম, সাধারণভাবে সেই স্বার্থই গ্রহীতার কাছে যায়।
ধারা ৪৪-এ বলা আছে, একজন সহ-মালিক তাঁর নিজের অংশ বা স্বার্থ হস্তান্তর করলে ক্রেতা সেই অংশের ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারীর অধিকার ও দায়ভার লাভ করেন।
অর্থাৎ, একজন ওয়ারিশ নিজের অংশ বিক্রি করতে পারেন, কিন্তু অন্য ওয়ারিশদের অংশ নিজের বলে বিক্রি করতে পারেন না।
চার. বঞ্চিত ওয়ারিশদের করণীয় কী?
যদি অন্য ওয়ারিশদের অংশও বিক্রি করে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী—
১. সংশ্লিষ্ট দলিলের সার্টিফায়েড নকল সংগ্রহ করবেন।
২. দাদার বা বাবার মালিকানার দলিল ও খতিয়ান সংগ্রহ করবেন।
৩. ওয়ারিশ সনদ সংগ্রহ করবেন।
৪. প্রত্যেক ওয়ারিশের আইনগত অংশ নির্ধারণ করবেন।
৫. প্রয়োজনে দেওয়ানি আদালতে বণ্টন মামলা, স্বত্ব ঘোষণার মামলা বা দলিল বাতিল/অকার্যকর ঘোষণার উপযুক্ত প্রতিকার চাইবেন।
৬. জমি দখলের বাইরে চলে গেলে পরিস্থিতি অনুযায়ী দখল পুনরুদ্ধারের প্রতিকার চাইবেন।
কোনো ওয়ারিশ যদি নিজের অংশের চেয়ে বেশি জমি বিক্রি করেন, তাহলে পুরো দলিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় না। দলিলের কোন অংশ কার্যকর হবে এবং কোন অংশ অন্য ওয়ারিশদের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে না, তা স্বত্ব, দখল, বণ্টন ও প্রযোজ্য আইনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
লেখক: সাংবাদিক ও আইনজীবী
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