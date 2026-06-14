Ajker Patrika
জাতীয়

গুম-খুনের শিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গুম-খুনের শিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ
গুম-খুনের শিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাক্ষাৎ করেছেন। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন গুম-খুনের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনদের সংগঠন ‘মায়ের ডাক’-এর সদস্যরা। আজ রোববার সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের অধিবেশন কক্ষের বাইরে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়।

গুম-খুনের শিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাক্ষাৎ করেছেন। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গুম-খুনের শিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাক্ষাৎ করেছেন। ছবি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের আমন্ত্রণে নতুন অর্থবছরের (২০২৬-২৭) জাতীয় বাজেট অধিবেশন প্রত্যক্ষ করেন মায়ের ডাকের গুম ও খুনের শিকার ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। জাতীয় সংসদের বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ গ্যালারিতে সংগঠনটির ২৬ জন সদস্য বাজেট অধিবেশনের কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন।

এ দিন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক চলে।

বিষয়:

গুমতারেক রহমানখুনপ্রধানমন্ত্রী
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