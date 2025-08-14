নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে আগামী সপ্তাহে। এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সচিব।
বিস্তারিত আসছে...
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ও শারীরিক সক্ষমতাবিহীন ব্যক্তিদের হজে না নেওয়ার জন্য হজ এজেন্সিগুলোকে অনুরোধ করেন তিনি।৩৫ মিনিট আগে
আদেশে বলা হয়, সাদা পাথর অপসারণে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা নির্ধারণে কমিটি করে আদালতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একজন অধ্যাপককে রাখতে হবে। পাশাপাশি সাদা পাথরের ওই এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং টিম গঠন করতে হবে।১ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্বর্ণ পাচারের সময় ধরা পড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সিনিয়র কেবিন ক্রু রুদাবা সুলতানাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, গত ৪ আগস্ট বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে বিজি-৩৪০ ফ্লাইটে ঢাকায় অবতরণের পর গ্রিন চ্যানেল অতিক্রমের সময় তাঁর সন্দেহজনক আচরণ...৩ ঘণ্টা আগে
প্রস্তাবিত গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির সর্বশেষ চেয়ার-এর খসড়া দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি প্লাস্টিক দূষণ রোধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। জাতিসংঘ পরিবেশ পরিষদের প্রস্তাব ৫ / ১৪ অনুসারে, প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে আন্তর্জাতিকভাবে আইনি বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়নের যে ম্যান্ডেট...৩ ঘণ্টা আগে