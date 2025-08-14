Ajker Patrika
> জাতীয়

নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা আগামী সপ্তাহে: ইসি সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন ইসি সচিব আখতার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে আগামী সপ্তাহে। এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান সচিব।

বিস্তারিত আসছে...

বিষয়:

ইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনইসি সচিব
