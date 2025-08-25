Ajker Patrika
অতিরিক্ত আইজিপি হলেন গোলাম রসুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মো. গোলাম রসুল পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) গ্রেড-২ ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত
মো. গোলাম রসুল পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) গ্রেড-২ ছিলেন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে মো. গোলাম রসুলকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ ১ শাখার এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মো. গোলাম রসুল পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) গ্রেড-২ ছিলেন। পদোন্নতি দিয়ে তাঁকে গ্রেড-১ দেওয়া হয়েছে।

