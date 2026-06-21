Ajker Patrika
জাতীয়

কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ বাংলাদেশি নিহত

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ১৭: ০২
কাতারে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ বাংলাদেশি নিহত
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কানাইঘাট উপজেলার ৫ প্রবাসী। ছবি: সংগৃহীত

কাতারের আল শাহানিয়া শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার পাঁচ প্রবাসী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একই ঘটনায় একজন ভারতীয় গাড়িচালকও নিহত হয়েছেন।

নিহত প্রবাসীরা হলেন কানাইঘাট উপজেলার ৭ নম্বর দক্ষিণ বানিগ্রাম ইউপির গাছবাড়ি এলাকার আগতালুক গ্রামের জসিম উদ্দিন, আমরপুর গ্রামের জিবাল উদ্দিন, মাঝতালুক গ্রামের মস্তাক আহমদ, জুবায়ের আহমদ ও কাদের আহমদ। জানা গেছে, তাঁরা সবাই একসঙ্গে কাজ করতেন।

আজ সকালে বাসা থেকে বের হয়ে ওই পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক একসঙ্গে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। কাতারের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আল শাহানিয়া শহরের সামাল এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁরা ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘কাতারের আল শাহানিয়ার সামাল এলাকায় কানাইঘাটের পাঁচজন প্রবাসী নিহত হয়েছেন। আমরা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি।’

বিষয়:

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