সালমান, আনিসুল ও দীপু মনি হত্যাচেষ্টা মামলায় গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনিকে আরেক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন। তাদের তিনজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়।
রাজধানীর বাড্ডা থানায় দায়ের করা একটি হত্যা চেষ্টা মামলায় সালমান এফ রহমান, আনিসুল হক ও ডা. দীপু মনিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাড্ডা থানার এসআই মো. গোলাম কিবরিয়া খান। শুনানি শেষে আদালত তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
এ সময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন জানান, এই মামলায় তাঁরা এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ২০২৪ সালের ২০ জুলাই বাড্ডা থানার মধ্যবাড্ডা এলাকায় মিছিলে অংশ নেন মো. দুর্জয় আহম্মেদ। তিনি রাস্তায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর মাথায় গুলি লাগে। তাঁর মাথা ও চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত অবস্থায় তিনি জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। পরে তাঁর দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়।
ওই ঘটনায় একই বছরের ২০ নভেম্বর মো. দুর্জয় আহম্মেদ বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৯০ জনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সালমান এফ রহমান ও আনিসুল হককে ১৩ আগস্ট রাতে নৌকায় করে পালিয়ে যাওয়ার সময় সদরঘাট এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদী থেকে আটক করে যৌথ বাহিনী।
ডা. দীপু মনিকে একই বছরের ১৯ আগস্ট রাজধানীর বারিধারা এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়।
