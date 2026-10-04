Ajker Patrika
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সরকারি সফরে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে সেনাবাহিনী প্রধানের ঢাকা ত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সরকারি সফরে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে সেনাবাহিনী প্রধানের ঢাকা ত্যাগ
সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান। ফাইল ছবি

নয় দিনের সরকারি সফরে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল শনিবার (৩ অক্টোবর) তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন।

সফরের প্রথম পর্যায়ে সেনাবাহিনী প্রধান অস্ট্রেলিয়ার পার্থে অনুষ্ঠিতব্য ‘দ্য চিফ অব আর্মি সিম্পোজিয়াম অ্যান্ড ল্যান্ড ফোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল ডিফেন্স এক্সপোজিশন ২০২৬ ’-এ অংশগ্রহণ করবেন।

এরপর মেলবোর্নে অবস্থিত ডিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ও পরিদর্শন করবেন তিনি।

পরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ‘অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য ইউএস আর্মি অ্যানুয়াল মিটিং অ্যান্ড এক্সপোজিশন’-এ যোগ দেবেন সেনাবাহিনী প্রধান।

সফরকালে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করবেন সেনাবাহিনী প্রধান। বিভিন্ন সামরিক স্থাপনাও পরিদর্শন করবেন তিনি।

বিষয়:

সেনাপ্রধানঅস্ট্রেলিয়াযুক্তরাষ্ট্রপ্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়সেনাবাহিনীবাংলাদেশ সেনাবাহিনী
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