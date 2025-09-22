মালয়েশিয়া সফরে গেলেন সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান চার দিনের সরকারি সফরে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে আজ সোমবার ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সেখানে ‘১৪তম ইন্দো-প্যাসিফিক আর্মি চিফস কনফারেন্স (আইপিএসিসি)-২০২৫’-এ অংশ নেবেন তিনি।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, মার্কিন ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ড এবং মালয়েশিয়ান ডিফেন্স ফোর্স যৌথভাবে আয়োজিত সম্মেলনে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থল বাহিনীর সেনাপ্রধানেরা উপস্থিত থাকবেন। তাঁরা মৈত্রী ও সহযোগিতা জোরদার, আঞ্চলিক সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতবিনিময় করবেন।
সেনাবাহিনীর প্রধানের এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।
সফর শেষে ২৭ সেপ্টেম্বর দেশে ফিরবেন সেনাবাহিনীর প্রধান।
