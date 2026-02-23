Ajker Patrika
তাজুল বাদ, নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৫০
মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের স্থলে নিয়োগ পেয়েছেন মো. আমিনুল ইসলাম। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। তাঁর বদলে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আমিনুল ইসলামকে অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) আমিনুল ইসলামকে চিফ প্রসিকিউটর নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন বিচার বিভাগ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ট্রাইব্যুনালের মামলা পরিচালনার জন্য মো. আমিনুল ইসলামকে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত চিফ প্রসিকিউটর পদে নিয়োগ দেওয়া হলো। একই সঙ্গে তাজুল ইসলামের নিয়োগ-সংক্রান্ত আদেশ বাতিল করা হলো।

চিফ প্রসিকিউটর পদে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলের পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

১৯৯৩ সালের ২৭ মে হাইকোর্ট বিভাগে এবং ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন আমিনুল ইসলাম।

ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর চিফ প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ পান মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

২০১০ সালে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলেও বর্তমানে এখানে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিগত সরকারের শীর্ষ নেতাদের বিচার চলছে।

